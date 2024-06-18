«Нервный жор»: психолог рассказала, как бороться с перееданием во время стресса

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Нервное или стрессовое переедание — это состояние, при котором человек потребляет чрезмерное количество пищи в ответ на стрессовые ситуации, тревогу или эмоциональное напряжение.
О причинах нервного переедания, методах лечения, а также об отличиях нервного переедания от психогенного в беседе с «Радио 1» рассказала клинический психолог Анастасия Кардиакос.
Она добавила, что не стоит путать нервный жор с гормональным (ПМС, беременность, недосып). По её словам, причинами нервного переедания являются эмоциональный стресс, гормональные изменения, негативные эмоции, нарушение пищевых привычек.
Психолог рассказала, что для лечения нервного переедания существует несколько методов.
Эксперт добавила, что психогенное и нервное переедание имеют схожие характеристики, но очень важно понимать их различия.
Анастасия отметила, что понимание причин, склонностей и эффективных методов лечения может помочь справиться с этим состоянием и улучшить качество жизни.
Психолог рассказала о психотерапевтическое упражнение для работы с нервным перееданием. Его целью является повышение осознанности в процессе питания и развитие навыков эмоциональной регуляции для снижения случаев нервного переедания.
Психолог рекомендует практиковать осознанное питание во время каждого приема пищи. По ее словам, необходимо сосредоточиться на вкусе, текстуре и аромате еды. Есть нужно медленно. Вместо того чтобы обращаться к еде при возникновении стресса, нужно найти другие способы справиться с ним. Отлично поможет прогулка с другом, занятие йогой или чтение книги.
Регулярная практика и самопознание помогут вам лучше понять свои триггеры и найти здоровые способы справляться с эмоциональными трудностями без переедания, заключила она.
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«У людей есть подсознательные ассоциативные действия, когда мы не хотим что-то говорить или на что-то отвечать, то мы закрываем себе рот. В этот момент человек, нервничая, может переедать», — рассказала эксперт.
Она добавила, что не стоит путать нервный жор с гормональным (ПМС, беременность, недосып). По её словам, причинами нервного переедания являются эмоциональный стресс, гормональные изменения, негативные эмоции, нарушение пищевых привычек.
«К нервному перееданию склонны эмоционально чувствительные люди, которые остро реагируют на стрессовые ситуации. Люди, которые склонны к депрессии и тревоге. Они часто используют еду, как способ справиться с негативными эмоциями. Перфекционисты — люди, которые постоянно стремятся к идеалу, а также люди с заниженной самооценкой», — пояснила Анастасия.
Психолог рассказала, что для лечения нервного переедания существует несколько методов.
«Когнитивно-поведенческая терапия. Она является одним из наиболее эффективных методов лечения нервного переедания и помогает изменить негативные мысли и поведенческие паттерны, которые связаны с едой. Осознанное питание. Практика осознанного питания включает в себя внимательное отношение к процессу еды, распознавание физических сигналов голода и насыщения, а также избегание отвлечений во время приема пищи. Управление стрессом. Помогут занятия йогой, медитация, глубокое дыхание и прогрессивная мышечная релаксация, а также поддержка близких и физическая активность», — пояснила специалист.
Эксперт добавила, что психогенное и нервное переедание имеют схожие характеристики, но очень важно понимать их различия.
«Нервное переедание чаще всего связано со стрессом и эмоциональным напряжением, в то время как психогенное переедание вызвано более глубокими психологическими проблемами, такими как депрессия и тревожные расстройства. Нервное переедание может происходить периодически в ответ на стрессовые ситуации, тогда как психогенное переедание часто является хроническим и связано с длительными эмоциональными проблемами. Психогенное переедание требует более глубокого психологического вмешательства, так как связано с внутренними конфликтами и неудовлетворёнными эмоциональными потребностями», — объяснила психолог.
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Анастасия отметила, что понимание причин, склонностей и эффективных методов лечения может помочь справиться с этим состоянием и улучшить качество жизни.
Психолог рассказала о психотерапевтическое упражнение для работы с нервным перееданием. Его целью является повышение осознанности в процессе питания и развитие навыков эмоциональной регуляции для снижения случаев нервного переедания.
«Потребуется блокнот, ручка, тихое место для размышлений и записи. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, чтобы расслабиться и настроиться на работу с собой. В блокноте напишите список ситуаций или эмоций, которые вызывают у вас желание переедать. Пройдитесь по каждому пункту из списка триггеров и запишите, что вы на самом деле чувствуете и какие потребности стоят за этими эмоциями», — объяснила эксперт.
Психолог рекомендует практиковать осознанное питание во время каждого приема пищи. По ее словам, необходимо сосредоточиться на вкусе, текстуре и аромате еды. Есть нужно медленно. Вместо того чтобы обращаться к еде при возникновении стресса, нужно найти другие способы справиться с ним. Отлично поможет прогулка с другом, занятие йогой или чтение книги.
«Когда вы чувствуете, что вас тянет к перееданию, остановитесь и выполните упражнение на осознанное дыхание. Это поможет вам снять напряжение и вернуть контроль над своими эмоциями. Ведите дневник питания и эмоций. Записывайте, что вы ели, в каких ситуациях, и какие эмоции испытывали перед, во время и после приема пищи. Анализируйте эти записи, чтобы лучше понять свои триггеры и прогресс в работе над собой», — рекомендует психолог.
Регулярная практика и самопознание помогут вам лучше понять свои триггеры и найти здоровые способы справляться с эмоциональными трудностями без переедания, заключила она.
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Дарья Осипова