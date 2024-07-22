«Бес работный»: Психолог раскрыла причины и опасные последствия трудоголизма

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22 июля ежегодно отмечается день трудяги, который посвящен людям, постоянно задерживающимся на работе, готовым променять выходной в кругу семьи и друзей на рабочую смену, сосредоточенным на показателях, продвижении, карьерном росте. Одним словом — праздник трудоголиков.
Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что трудоголизм — это один из видов зависимостей, равных шопоголизму и алкоголизму.
Она добавила, что понятия «трудоголизм» и «трудоспособность» стоит различать, потому что желание работать – это в положительном ключе, а зависимость от работы — это проблема.
По словам Дарьи Сальниковой, есть способы избавиться от зависимости под названием «трудоголизм».
Психолог подчеркнула, что человек первое время, выходя из состояния трудоголика, будет испытывать так называемую «ломку», но потом все нормализуется.
Психолог Сальникова уверена, что нужно выбраться из этой ямы и не думать, что один день отдыха поможет компенсировать все бесконечные рабочие часы.
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«Человек входит в это зависимое состояние, когда начинает работать, добивается результатов, на этом подъеме получает определенную дозу дофамина. Без работы трудоголики не могут жить, они испытывают душевную, психологическую боль, когда не работают. Им нужно постоянно себя занимать, они не могут отпустить контроль, не умеют отдыхать, не могут просто посидеть перед телевизором с семьей — всегда ищут себе какую-то трудовую занятость, потому что получают вот этот дофамин, который им помогает дальше двигаться», — сообщила эксперт.
Она добавила, что понятия «трудоголизм» и «трудоспособность» стоит различать, потому что желание работать – это в положительном ключе, а зависимость от работы — это проблема.
«И самая суть, что из-за этого начинаются проблемы в социальной жизни — нарушаются семейные и дружеские контакты, человек не может давать организму отдыхать — он постоянно в физическом и психологическом стрессе. И из-за этого начинаются различные заболевания, в том числе и депрессия. Организм сам говорит: «Хватит, раз ты сам не можешь, то я тебе помогу», — объяснила психолог.
По словам Дарьи Сальниковой, есть способы избавиться от зависимости под названием «трудоголизм».
- Как и в любой психологической проблеме, нужно признать, что у тебя эта проблема есть. Потому что многие это расценивают как успешный успех, супер-продуктивность. Это так распиарено в социуме, что человеку психологически тяжело сказать: «Я настоящий человек, я могу уставать, и мне нужен отдых». Мы не киборги и не искусственный интеллект, чтобы постоянно работать.
- Работать с проблемой самостоятельно или с помощью специалиста. Здесь важно помнить: если у меня болит горло, я иду к врачу, я не пью ромашку, не придумываю себе лечение. Как правило, специалисты объясняют это состояние тем, что мы себя ругаем, когда ничего не делаем. Нужно разрешить себе иногда ничего не делать и не винить себя за это.
Психолог подчеркнула, что человек первое время, выходя из состояния трудоголика, будет испытывать так называемую «ломку», но потом все нормализуется.
«Человек попадает в дофаминовую яму, когда он работал и все было отлично, а сейчас он не работает и испытывает трудности. Это могут быть депрессивные испытания, страдательные состояния, как зависимый человек без алкоголя. И это нормально, что у вас сразу не получается перейти на другой образ жизни. Это такая большая когнитивная ошибка, которую люди совершают, думая, что у них так быстро все получится», — сказала она.
Психолог Сальникова уверена, что нужно выбраться из этой ямы и не думать, что один день отдыха поможет компенсировать все бесконечные рабочие часы.
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Анастасия Бондарева