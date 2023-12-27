Диплом о высшем образовании повышает сексуальную привлекательность

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Большинство мужчин и женщин уверены, что диплом о высшем образовании влияет на сексуальную привлекательность потенциальных партнеров.
Об этом пишет Daily Mail, сылаясь на результаты опроса пользователей сайта знакомств FindingTheOne.com.
В опросе участвовали 1500 мужчин и женщин, которые зарегистрированы на сайте знакомств для людей, переживающих тяжелое расставание.
По результатам, 59% считают потенциальных партнеров с высшим образованием более сексуально привлекательными, если сравнивать их с претендентами без университетского диплома.
65% уверены, что выпускники высших учебных заведений занимаются сексом лучше, чем люди без образования. 84% считают людей с высшим образованием более приятной компанией.
Эксперт по отношениям Сильвия Линзалоне посчитала результаты опроса ожидаемыми.
Но Линзалоне подчеркивает, что отсутствие диплома о высшем образовании не может быть признаком плохого партнера. Связь между умственным и эмоциональным интеллектом пока не нашли.
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В опросе участвовали 1500 мужчин и женщин, которые зарегистрированы на сайте знакомств для людей, переживающих тяжелое расставание.
65% уверены, что выпускники высших учебных заведений занимаются сексом лучше, чем люди без образования. 84% считают людей с высшим образованием более приятной компанией.
Эксперт по отношениям Сильвия Линзалоне посчитала результаты опроса ожидаемыми.
«Интеллект всегда возбуждал как мужчин, так и женщин», —говорит специалистка.По ей словам, людей с высшим образованием считают более подходящими вариантами для серьёзных отношений, ведь они лучше умеют решать конфликты.
Но Линзалоне подчеркивает, что отсутствие диплома о высшем образовании не может быть признаком плохого партнера. Связь между умственным и эмоциональным интеллектом пока не нашли.
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Мария Фирсова