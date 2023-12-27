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Специалисты назвали лучшие позы для ленивого секса после плотного застолья

Metro: Эксперты назвали позы для ленивого секса после плотного застолья
27 декабря 2023, 07:57
Фото: istock / Andrii Lysenko

Фото: istock / Andrii Lysenko

Эксперты назвали миссионерскую позу и позу «крюк» лучшими для занятия сексом после плотного новогоднего ужина. О «ленивых» позах специалисты рассказали изданию Metro.

По мнению экспертов, миссионерская поза является самой популярной, так как она простая и и приятна для обоих партнеров. Кроме того, эта поза не требует особых усилий. Как минимум, женщина может расслабиться и получать удовольствие.Продвиной версией этой позиции является поза «крюк». В ней женщина закидывает ноги на плечи партнеру, и таким образом обеспечивает более глубокое проникновение.

Также эксперты отметили позу «ложка», где оба партнера лежат на боку, где мужчина сзади. Еще одним вариантом данной позы является «ленивый вход сзади». Тут мужчина проникает в женщину со спины, но она лежит на животе, а не на боку.


Еще одной удобной позой специалисты назвали позу «клубок». Чтобы заняться любовью в этой позиции, оба партнера ложатся на бок лицом друг к другу, скрещивают ноги ножницами и начинают двигать бедрами по кругу.

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Врач Петров назвал самые опасные народные способы борьбы с похмельем
27 декабря 2023, 06:57

Фото: iStock/Media_Lens_King

Многие народные способы борьбы с похмельем могут быть опасными для здоровья, рассказал «Ленте.ру» психиатр-нарколог Даниил Петров. В первую очередь это касается попыток «пропотеть», а также использования кофе и энергетиков.
«Физический труд, тренировка в зале, баня и другие активности, чтобы "пропотеть" — популярный, но крайне опасный способ избавиться от похмелья. Любая серьезная физическая нагрузка или экстремальная температура приводит к сгущению крови, нарушению работы сердца и других органов. Поэтому такие методы при похмелье противопоказаны», — предупредил Петров.

Плотный жирный завтрак не помогает в борьбе с похмельем, организму нужна легкая, диетическая и питательная еда, подчеркнул специалист.

Следует избегать употребления крепкого черного чая, кофе и энергетиков, которые могут вызвать обезвоживание и повысить артериальное давление. Вместо этого страдающему от похмелья организму нужна вода, негазированная минеральная вода, рассол, кефир, морсы и натуральные соки.

С осторожностью надо в это время относиться и к самостоятельному приему тех или иных лекарств, так как они могут сгустить кровь и негативно повлиять на слизистую желудка.

По словам Петрова, «опохмел» новой дозой алкоголя является худшим способом борьбы с похмельем, так как это может усилить интоксикацию и привести к запою и зависимости. Похмелье пройдет само, как только ацетальдегид и продукты его распада выйдут из организма. «Доставлять еще одну дозу ацетальдегида в организм — стратегически крайне не верный ход», — подытожил специалист.

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Вирусолог Вострухов рассказал, как отличить грипп от обычного ОРВИ
27 декабря 2023, 03:53

Фото: iStock/Jelena_Stanojkovic

Российский вирусолог Сергей Вострухов рассказал порталу «Подмосковье Сегодня» о главных отличиях между обычной простудой и распространяющимся сейчас в России гриппом А.
По его словам, грипп А способен заражать всех живых существ, включая человека, животных и птиц, при этом болезнь характеризуется тяжестью течения, длительностью и вероятностью осложнений. Вирус гриппа типа В инфицирует только человека, в то время как тип С не заражает людей.

«Отличить обычную простуду от гриппа можно прежде всего по начальной стадии. В этот момент для гриппа характерен резкий подъем температуры до критических значений 39–40°С, тогда как при ОРВИ картина заболевания относительно сглаженная. Кроме того, при гриппе А жаропонижающие средства могут не оказывать должного эффекта», — подчеркнул Вострухов.

Тем не менее, по словам специалиста, точный диагноз может поставить только врач, поэтому заниматься самодиагностикой не стоит.

Кроме того, в отличие от ОРВИ, для гриппа характерны сильная интоксикация, боль в мышцах и костях, а также сильный озноб и потоотделение.

По данным Роспотребнадзора на 26 декабря, заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 6,5% по сравнению с предыдущей неделей. Врачи рекомендуют начать лечиться медикаментозно при первых симптомах простуды.

Ранее стало известно, что российские больницы начали экстренно закупать медикаменты. Массовая закупка происходит на фоне большого количества заболеваний ОРВИ, гриппом и слабыми штаммами коронавируса.

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#орви
#грипп
#вирусолог
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В Лосино-Петровском завершили капитальный ремонт больницы
26 декабря 2023, 22:13

Фото: телеграм-канал Сергея Джеглава

В Лосино-Петровском городском округе завершили капремонт стационара на улице Ленина, сообщил глава муниципалитета Сергей Джеглав. Работы в стационаре стартовали летом 2022 года.
«После капремонта пообщался с врачами. Они уже успели оценить качество выполненных работ. В здании обновили систему вентиляции и кондиционирования, стены в коридорах обшили шумопоглощающими панелями. Помимо этого, закупили медицинское оборудование и специализированную мебель. Каждую палату оборудовали санузлом и душевой», – написал Джеглав в своём телеграм-канале.
Кроме того, по его словам, для нового отделения пульмонологии подготовили станцию газоснабжения. Приёмное отделение оснастили цифровым рентген-аппаратом.

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#лосино-петровский
#капремонт
#больница
#здравоохранение
#подмосковье
#московская область
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Психосоматолог Шамаев призвал ограничить бесконтрольное использование досок Садху
26 декабря 2023, 22:00

Фото: istockphoto.com/SergeyChayko

Психосоматолог и травматерапевт Алексей Шамаев призвал ограничить бесконтрольное распространение и использование досок Садху, поскольку они при неправильной эксплуатации могут нанести существенный вред.
Так, по его мнению, приобретённая в Сети доска Садху может быть ненадлежащего качества и в дальнейшем травмировать человека. Также опасность заключается в том, что вставание на гвозди создает огромное напряжение на нервную систему человека, поэтому здесь необходима помощь профессионала – невролога или психолога.

При этом, он выразил понимание того, что полного запрета добиться не удастся, однако контроль использования населением таких досок должен быть.

«Считаю, что «постановкой на гвозди» должны заниматься подготовленные профессионалы – неврологи, психологи и другие – с полным пониманием, как это может помочь человеку и пойти ему на пользу, а не для праздного развлечения», — приводит Общественная Служба Новостей текст обращения Шамаева в Минздрав.

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#минздрав
#врач
#контроль
#опасность
#здоровье
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Врач Сухорукова заявила о чудодейственных свойствах овсянки
Врач Сухорукова: Овсянка может снизить воспалительные процессы
26 декабря 2023, 21:44

Фото: istockphoto.com/porosolka

Врач-гастроэнтеролог Видновской КБ Минздрава МО Людмила Сухорукова заявила, что Овсянка обладает витаминами и макроэлементами, которые способствуют восстановлению нормальной работы ЖКТ.
«Главное действие каши заключается в защите слизистой оболочки желудка, предотвращая агрессивное воздействие желудочного сока и дальнейшее развитие воспаления. Каша из овсянки считается полноценным и насыщенным блюдом, дающим организму достаточно энергии. Она содержит витамины группы В, Е, К и А, которые снижают воспалительные процессы и способствуют восстановлению поврежденных клеток слизистой оболочки. В каше присутствуют важные микро- и макроэлементы формирующие формируют и укрепляющие внутренний слой тканей», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Сухоркова.

Кроме того, врач отметила, что в овсянке содержится оптимальное количество легкоусвояемых растительных жиров, белков и углеводов.

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#врач
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#витамины
#питание
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В Волоколамском округе после капремонта открыли два отделения Осташёвской больницы
26 декабря 2023, 19:50

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»

В Волоколамском городском округе после капитального ремонта торжественно открыли инфекционное отделение Осташёвской больницы. Там также отремонтировали отделение сестринского ухода. Оба здания были построены в 1967 году и реконструированы благодаря программе «Здравоохранение Подмосковья».
Долгожданное обновление главного корпуса, инфекционного и сестринского отделений началось в апреле прошлого года. В главном корпусе ремонт пока продолжается.

За время ремонта в зданиях заменили все инженерные системы и электрику. Там отремонтированы крыша, фасад, фундамент, выполнена внутренняя отделка, установлены новые системы противопожарной защиты. Палаты для пациентов инфекционного отделения оборудованы системой подачи кислорода и современной мебелью.

Обновлённые боксы вместе с жителями и врачами осмотрела временно исполняющая полномочия главы Волоколамского городского округа Наталья Козлова.
«Скоро в инфекционное отделение и отделение сестринского ухода поступят первые пациенты. Оба здания были построены 56 лет назад и требовали капитального обновления. В следующем году откроем после масштабного обновления главный корпус Осташёвской больницы, который включает и поликлиническое отделение. Сейчас подрядчик идёт в графике, даже с небольшим опережением», – рассказала Козлова.
Обновлённые отделения приведены к единому стандарту Московской области, установленного региональным Минздравом, основная задача которого – создание комфортной среды для пациентов и медработников.

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#минздрав мо
#здоровье
#больница
#волоколамск
#капремонт
#медучреждения
#подмосковье
#московская область
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Врач Зимин: Блефаропластика и SMAS-лифтинг – популярнейшие процедуры в праздники
26 декабря 2023, 19:14

Фото: istockphoto.com/HbrH

Пластический хирург Дмитрий Зимин заявил, что наиболее популярными процедурами, которые делают во время праздников, являются Блефаропластика и SMAS-лифтинг.
Также в топе востребованных процедур эндоскопические операции, нитевой лифтинг, лазерная шлифовка лица.

«И новогодние праздники, и майские каникулы — удобное время, когда мы можем без использования своего основного отпуска сделать процедуру, а потом успеть посидеть в тишине и восстановиться. Спрос на услуги пластического хирурга и косметолога во второй половине декабря и в начале января достаточно велик», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Зимин.

Однако, помимо этого, зимний период считается временем активного распространения различных инфекций. Так, академик РАН, заместитель президента Российской Академии образования Геннадий Онищенко заявил о том, что хотя сейчас можно говорить о завершении коронавирусной пандемии. Сама болезнь никуда не делась, а её последствия всё ещё оказывают влияние на человечество.

«Её последствия ещё будут долго выявляться и оцениваться. Потому что вся популяция мировая, восемь миллиардов человек, жила в условиях как прямого воздействия инфекции, так и косвенного», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Онищенко.

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#врач
#праздники
#услуги
#геннадий онищенко
#операции
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Глава Роспотребнадзора Попова: В некоторых странах появилась опасная лихорадка
26 декабря 2023, 18:32

Фото: istockphoto/dragana991

Практически ни в одной стране у туристов сейчас не требуют сертификаты и ПЦР-тесты, но риск заразиться всё-таки остаётся. Например, в Греции, Испании и Сербии недавно были выявлены случаи заболевания лихорадкой Западного Нила.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в разговоре с РИА Новости отметила, что в настоящее время фиксируется смещение границ природных очагов инфекций и расширение ареала переносчиков очагов опасных заболеваний. Не в последнюю очередь это связано с изменением климата, добавила она.

Есть страны, в которые без прививок просто не пустят. Иногда вакцинация не обязательна, но желательна. Например, стоит привиться от таких болезней, как как брюшной тиф, столбняк, вирусные гепатиты, менингококковая инфекция. В тропических странах следует избегать контакта с животными, особенно дикими. Конечно, нельзя пить воду из открытых водоемов. Если страна опасна в плане малярии, нужно пить таблетки для профилактики этой болезни.

Туроператоры обязаны информировать туристов, чем может быть опасно то или иное направление. Стоит также обратиться и к сайту Роспотребнадзора — там есть все необходимые рекомендации по сайтам и заболеваниям.

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#болезни
#роспотребнадзор
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Балашихинские врачи онкодиспансера стали победителями конкурса «Подмосковный врач»
26 декабря 2023, 17:40

Фото: Ирина Мальцева

Специалисты онкодиспансера в Балашихе стали победителями конкурса «Подмосковный врач». Об этом сообщила корреспондент ГАУ АИС «Подмосковье».
Победителями регионального конкурса «Подмосковный врач» стали онколог консультативно-диагностического центра Людмила Лазовская и врач-онколог отделения опухолей молочной железы и кожи №6 Московского областного онкологического диспансера в Балашихе Александр Белко.

Александр Белко 12 лет успешно трудится в Московском областном онкодиспансере. По его словам врача, остичь оптимальных результатов в лечении пациентов помогает любовь к своей профессии.

«Эта первая для меня награда подобного уровня, поэтому вдвойне приятно и волнительно, когда твоя работа оценивается коллегами, профессиональным сообществом. Это дает двойную уверенность и нам, и нашим пациентам», — отметил Александр.

Людмила Лазовская в профессии почти 30 лет, 26 из которых, он работает в онкодиспансере.

«Самое сложное в профессии онколога — убрать тот страх, тревогу. Моя задача — помочь пациентам психологически прожить постановку диагноза, сопроводить на начальных этапах лечения, убедить в том, что болезнь излечима, есть надежда на лучшее, так как мы используем передовые методики лечения», —поделилась женщина.

Стоит отметить, что Александр и Людмира вошли в число лучших благодаря своему профессионализму и огромному стаду работы. Так де за победу в конкурсе они получили губернаторскую премию

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