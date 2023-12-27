Специалисты назвали лучшие позы для ленивого секса после плотного застолья

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Эксперты назвали миссионерскую позу и позу «крюк» лучшими для занятия сексом после плотного новогоднего ужина. О «ленивых» позах специалисты рассказали изданию Metro.
По мнению экспертов, миссионерская поза является самой популярной, так как она простая и и приятна для обоих партнеров. Кроме того, эта поза не требует особых усилий. Как минимум, женщина может расслабиться и получать удовольствие.Продвиной версией этой позиции является поза «крюк». В ней женщина закидывает ноги на плечи партнеру, и таким образом обеспечивает более глубокое проникновение.
Также эксперты отметили позу «ложка», где оба партнера лежат на боку, где мужчина сзади. Еще одним вариантом данной позы является «ленивый вход сзади». Тут мужчина проникает в женщину со спины, но она лежит на животе, а не на боку.
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Алина Юрчак