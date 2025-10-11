«Диплом за три барана»: врач-мигрант поведал историю своего карьерного успеха

11 октября 2025, 05:04

«Регнум»: в Москве мигрант получил диплом врача «за три барана»

Фото: istockphoto / Mohammad Bash

Практикующий врач одной из московских клиник признался, что получил диплом «за три барана», минуя полноценное медицинское образование. Информация об этом появилась на портале «Регнум».