«Диплом за три барана»: врач-мигрант поведал историю своего карьерного успеха
Практикующий врач одной из московских клиник признался, что получил диплом «за три барана», минуя полноценное медицинское образование. Информация об этом появилась на портале «Регнум».
По свидетельствам коллег, специалист демонстрировал слабое знание русского языка и неуверенность в постановке диагнозов, что вызывало обоснованные жалобы пациентов. Этот инцидент повлиял на пересмотр законодательства. Изначально Совет Федерации планировал смягчить языковые требования для медиков, однако позже эту сферу исключили из списка профессий, подлежащих послаблению.
Проблема нехватки медицинских кадров в России достигла критического уровня. По данным Минздрава, дефицит врачей составляет около 50 тысяч специалистов, а общее число недостающих медработников достигает 150 тысяч. Минтруд прогнозирует, что к 2030 году потребность в медицинских кадрах вырастет ещё на полмиллиона.
На фоне кадрового кризиса государственные медучреждения всё чаще принимают на работу специалистов из азиатских стран и Кавказа. При этом российские врачи либо переходят в частные клиники, либо покидают профессию. Ранее уже были выявлены случаи работы по поддельным документам, включая практику нейрохирурга без действительного диплома.
