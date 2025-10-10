В России упростили тест по русскому языку для трёх категорий мигрантов
В России упрощена процедура тестирования на знание русского языка для отдельных категорий иностранных граждан. Об этом говорится в приказе Министерства просвещения, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, изменения коснулись мигрантов, которые являются участниками государственной программы по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. К тому же это касается иностранных граждан, переезжающих в Россию по мотивам приверженности традиционным духовно-нравственным ценностям. Последней категорией являются члены семей глав и сотрудников дипломатических миссий, консульств, международных организаций и их представительств, находящихся в России по служебным обязанностям.
Для этих мигрантов экзамен по русскому языку будет проводиться исключительно в устной форме, без письменной части. Новый порядок вступает в силу с 19 октября 2025 года. Решение направлено на упрощение адаптации и интеграции иностранных граждан, имеющих особый статус или историческую связь с Россией.
Читайте также: