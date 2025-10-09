Россия и Таджикистан утвердили новые правила для трудовых мигрантов

09 октября 2025, 12:23

Фото: Istock/Oleksii Liskonih

Президент России Владимир Путин и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон подписали соглашения о регулировании трудовой миграции. Согласно новым правилам, трудящиеся из Таджикистана должны проходить медицинское освидетельствование для въезда в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.