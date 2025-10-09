Россия и Таджикистан утвердили новые правила для трудовых мигрантов
Президент России Владимир Путин и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон подписали соглашения о регулировании трудовой миграции. Согласно новым правилам, трудящиеся из Таджикистана должны проходить медицинское освидетельствование для въезда в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Визит российского президента в Душанбе продолжается три дня. По итогам переговоров стороны отметили несколько ключевых моментов.
Россия остаётся главным внешнеторговым партнёром и крупнейшим инвестором для Таджикистана. В двусторонней торговле расчёты в национальных валютах превысили 97%. Денежные переводы из России существенно поддерживают и граждан, и экономику Таджикистана.
Более миллиона граждан Таджикистана работают в России, где им гарантируют достойные условия труда. Товарооборот вырос на 7% в 2024 году до $1,5 млрд, а в 2025 году прибавил ещё 17,3%. Российская военная база в Таджикистане усиливает безопасность Центральной Азии.
