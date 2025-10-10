Путин признал проблемы в миграционной сфере и призвал иностранцев соблюдать законы

Достижения.рф

Путин: мигранты должны жить достойно и быть востребованными
Президент России Владимир Путин отметил существующие проблемы в миграционной сфере, о которых сигнализируют граждане. Об этом сообщает РИА Новости.



По его словам, иностранцы, проживающие в России, должны жить в достойных условиях и соблюдать российские законы и правила.

Путин также отметил, что Россия поддерживает стремление молодёжи Таджикистана получать образование в российских вузах, считает важным сохранение значения СНГ, в том числе в гуманитарной сфере, и заинтересована в рабочей силе, которая при этом должна быть профессионально востребованной.

