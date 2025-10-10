Путин признал проблемы в миграционной сфере и призвал иностранцев соблюдать законы

10 октября 2025, 15:50

Путин: мигранты должны жить достойно и быть востребованными

Владимир Путин (Фото: РИА Новости / Владимир Смирнов)

Президент России Владимир Путин отметил существующие проблемы в миграционной сфере, о которых сигнализируют граждане. Об этом сообщает РИА Новости.