Путин признал проблемы в миграционной сфере и призвал иностранцев соблюдать законы
Путин: мигранты должны жить достойно и быть востребованными
Президент России Владимир Путин отметил существующие проблемы в миграционной сфере, о которых сигнализируют граждане. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, иностранцы, проживающие в России, должны жить в достойных условиях и соблюдать российские законы и правила.
Путин также отметил, что Россия поддерживает стремление молодёжи Таджикистана получать образование в российских вузах, считает важным сохранение значения СНГ, в том числе в гуманитарной сфере, и заинтересована в рабочей силе, которая при этом должна быть профессионально востребованной.
