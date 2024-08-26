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Вьетнамский дипломат Нгуен Тьи Там заявил о растущем интересе всего мира к Вьетнаму в том числе из-за одной из0 самых мощных экономик Тихоокеанского региона.
«В Тихоокеанском регионе Вьетнам выступает как лидер. По экономической мощности, инвестициям, по населению Вьетнам становится одним из ведущих рынков. У нас из года в год стабильный прирост ВВП. Америка приехала сюда, чтобы догнать Россию по уровню отношений с Вьетнамом», — поделился в беседе с Pravda.Ru спикер.А директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский отметил общий рост интереса граждан к Востоку и его культуре.
«Восток – не только для меня. Восток, так же, как и Запад, важен для всех нас. Мы живём в России, это страна одновременно и восточная, и западная. И все эти разговоры о том, что сегодня все чаще смотрят на Восток, верны лишь для некоторой части нашего общества, которая вдруг вспомнила, что есть Восток», — прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» Пиотровский.
Ранее министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон заявил, что Ханой рассматривает Вашингтон как «стратегического партнера» и поддерживает его сотрудничество с другими странами региона.
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