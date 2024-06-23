Вьетнам заверил США в стратегическом партнерстве после визита Путина

Фото: istockphoto/Maisna
Министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон заявил, что Ханой рассматривает Вашингтон как «стратегического партнера» и поддерживает его сотрудничество с другими странами региона, в ходе встречи с помощником госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниелом Критенбринком. Об этом сообщает Vietnam Plus.
Министр отметил, что взаимодействие США с Юго-Восточной Азией способствует «миру, стабильности и развитию как в регионе, так и по всему миру».
Буй Тхань Шон также подчеркнул готовность Вьетнама укреплять стратегическое партнерство на основе принципов независимости, суверенитета, территориальной целостности и политических систем друг друга. Это, по его словам, отвечает интересам обеих стран.
Читайте также:
Посол РФ Антонов: визит Путина в КНДР и во Вьетнам посадил американцев в лужу
Ядерный удар, ход СВО и хамство США: Путин сделал ряд громких заявлений по итогам визита во Вьетнам
Вьетнам последовательно демонстрирует дружеское отношение к России
Артем Кузьмин