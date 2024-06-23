Сенатор Карасин призвал смотреть на реальные дела после заявления главы МИД Вьетнама

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Необходимо привыкнуть существовать в мире реальных дел, а не устных заявлений, пусть даже достаточно громких. Такое мнение высказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
Так он в разговоре с изданием «Лента.ру» прокомментировал заявление главы МИД Вьетнама о стратегическом партнёрстве с США на следующий день после визита в страну президента РФ Владимира Путина.
Карасин также отметил, что реальные дела понятны, они всё показывают и на их основе можно делать какие-то выводы. К тому, что люди маневрируют словами, пытаясь оттенить события в ту или иную сторону, следует относиться критически, но спокойно, заключил политик.
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«Мы должны привыкнуть жить в мире реальных дел, а не в мире словесных заявлений деятелей той или иной страны», — сказал сенатор.
Карасин также отметил, что реальные дела понятны, они всё показывают и на их основе можно делать какие-то выводы. К тому, что люди маневрируют словами, пытаясь оттенить события в ту или иную сторону, следует относиться критически, но спокойно, заключил политик.
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Александр Бойцов