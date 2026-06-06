Дипломаты РФ помогли застрявшей в Мексике россиянке вернуться домой

06 июня 2026, 01:12

Фото: istockphoto/Shutter2U

Благодаря усилиям российских дипломатов гражданка РФ Мария Таякина, оказавшаяся в тяжелой ситуации в Мексике, сможет вернуться на родину. Об этом сообщил ТАСС заведующий консульским отделом посольства РФ в латиноамериканской стране Яков Федоров.