Дипломаты РФ помогли застрявшей в Мексике россиянке вернуться домой
Благодаря усилиям российских дипломатов гражданка РФ Мария Таякина, оказавшаяся в тяжелой ситуации в Мексике, сможет вернуться на родину. Об этом сообщил ТАСС заведующий консульским отделом посольства РФ в латиноамериканской стране Яков Федоров.
Дипломат отметил, что двухлетняя история жительницы Санкт‑Петербурга близится к счастливому финалу. Женщина лишилась жилья и средств к существованию за рубежом и теперь наконец воссоединится со своей семьей.
Дипведомство внимательно отслеживало ситуацию с 2024 года. Существенную поддержку оказали не только соотечественники, но и неравнодушные граждане Мексики. Благодаря им Таякина получила временное жилье и необходимую медицинскую помощь.
К 5 июня подготовили все документы, необходимые для перелета. Федоров поблагодарил всех, кто участвовал в решении проблемы, и пожелал Таякиной благополучного возвращения на родину.
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