Россиянку задержали в Грузии за незаконную поставку авиационных запчастей
В Грузии по запросу Интерпола задержали гражданку России. Ее обвиняют в обходе международных санкций.
Как сообщает SHOT, 54‑летнюю Татьяну Курашкевич взяли под стражу прямо в аэропорту Тбилиси. Основанием для задержания стали уголовные дела, возбужденные в США. Предпринимательницу подозревают в участии в поставках авиационных запчастей в Россию и совершении экономических преступлений.
В настоящее время Курашкевич находится в грузинском СИЗО. Власти планируют экстрадировать ее в США, однако родственники женщины категорически отрицают все выдвинутые обвинения. Помимо предпринимательской деятельности, задержанная является аспиранткой Дипломатической академии МГИМО МИД РФ и экспертом по международной торговле.
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