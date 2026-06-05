Турист отсудил 200 тыс. рублей у сочинского отеля из-за отсутствия горячей воды
Суд удовлетворил иск туриста против владельца сочинской гостиницы и обязал предпринимателя выплатить гостю компенсацию в размере почти 200 тысяч рублей из‑за отсутствия горячей воды в номере. Об этом пишет TourDom.ru.
Мужчина забронировал апартаменты через официальный сайт апарт‑отеля и перечислил за размещение более 58 тыс. рублей. Но сразу после заезда выяснилось, что в номере нет горячей воды. Администрация отказалась переселять туристов, и в итоге супруги приняли решение покинуть гостиницу.
Клиент потребовал вернуть уплаченные деньги, поскольку услуга фактически не была оказана, но его обращения остались без ответа. Тогда он обратился в суд.
Ответчик не смог доказать, что условия размещения соответствовали заявленному описанию и стандартам для гостиниц категории «четыре звезды». По итогам процесса с предпринимателя взыскали 189 720 рублей. Решение суда вступило в законную силу.
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