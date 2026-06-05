Турист отсудил 200 тыс. рублей у сочинского отеля из-за отсутствия горячей воды

05 июня 2026, 23:40

Фото: istockphoto/dlccar

Суд удовлетворил иск туриста против владельца сочинской гостиницы и обязал предпринимателя выплатить гостю компенсацию в размере почти 200 тысяч рублей из‑за отсутствия горячей воды в номере. Об этом пишет TourDom.ru.