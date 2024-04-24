Стало известно, кого арестовали вместе с замминистра обороны РФ

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По делу заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова арестован на два месяца его близкий товарищ Сергей Бородин. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
Согласно сообщению, Бородин отправлен в СИЗО на два месяца. Ему также предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
Следствие считает, что Бородин, будучи близким другом Иванова, который курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов Министерства обороны, вступили в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки.
Напомним, замминистра обороны России Тимура Иванова арестовали по делу о взяточничестве. Решение вынес Басманный суд Москвы. Отмечается, что Иванов будет находиться под стражей 2 месяца, до 23 июня текущего года. Ему предъявлено обвинение по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Иванову грозит до пятнадцати лет тюремного заключения.
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Следствие считает, что Бородин, будучи близким другом Иванова, который курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов Министерства обороны, вступили в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки.
Напомним, замминистра обороны России Тимура Иванова арестовали по делу о взяточничестве. Решение вынес Басманный суд Москвы. Отмечается, что Иванов будет находиться под стражей 2 месяца, до 23 июня текущего года. Ему предъявлено обвинение по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Иванову грозит до пятнадцати лет тюремного заключения.
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Элина Позднякова