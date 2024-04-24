В деле замминистра обороны РФ Тимура Иванова появился третий фигурант

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По уголовному делу в отношении арестованного замминистра обороны Тимура Иванова проходит третий фигурант, которому вменяется дача взятки. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Отмечается, что вопрос об избрании меры пресечения в отношении третьего фигуранта дела еще не решен.
Ранее сообщалось, что по делу Иванова арестован на два месяца его близкий товарищ Сергей Бородин. Ему также предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
Напомним, 23 апреля Следственный комитет России сообщил о задержании заместителя министра обороны Тимура Иванова по подозрению в получении взятки. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Сегодня, 24 апреля, Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны России Тимура Иванова.
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Ранее сообщалось, что по делу Иванова арестован на два месяца его близкий товарищ Сергей Бородин. Ему также предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
Напомним, 23 апреля Следственный комитет России сообщил о задержании заместителя министра обороны Тимура Иванова по подозрению в получении взятки. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Сегодня, 24 апреля, Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны России Тимура Иванова.
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Екатерина Коршунова