Директор «Физтех-лицея» Марина Машкова отмечает день рождения

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
22 января свой день рождения празднует Почётный гражданин Московской области, директор «Физтех-лицея» имени П.Л. Капицы Марина Машкова.
Марина Геннадьевна родилась в посёлке Некрасовский Дмитровского района Подмосковья. К моменту присвоения почётного звания педагог на протяжении 36 лет работала в системе образования Московской области, 29 из которых возглавляла «Физтех-лицей».
Андрей Воробьёв (в центре) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
В 1979 году Машкова окончила Московский государственный педагогический институт им. В.И. Ленина по специальности «Русский язык и литература», позже училась в аспирантуре Российского государственного гуманитарного университета. Работать учителем русского языка и литературы начала в средней школе Долгопрудного в 1977 году. Затем была работа в качестве методиста Долгопрудненского дворца пионеров.
Марина Машкова и Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
В 1992-м возглавила школу № 11 «Физтех» города Долгопрудного. Под руководством Марины Геннадьевны было создано уникальное сообщество единомышленников, школа с неповторимой образовательной и воспитывающей средой, где каждый ученик мог реализовать свой потенциал. Основы образовательных технологий, заложенные в муниципальном лицее, стали фундаментом для экосистемы областного «Физтех-лицея» им. П.Л. Капицы, открытого в 2014 году.
За годы работы под руководством Машковой лицей стал одной из ведущих общеобразовательных организаций Московской области. Сейчас в этой школе нового типа учатся 628 одарённых детей из 93 городов 47 регионов России. Основные профили обучения в Физтех-лицее – физико-математический, информационно-технологический, физико-химический и биохимический.
Андрей Воробьёв и Марина Машкова (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
Лицей традиционно возглавляет рейтинг школ Московской области. В 2015, 2017-2022 годах занимал первое место в рейтинге лучших школ Подмосковья. С 2015-го входит в топ-500 лучших школ России и топ-10 школ страны по конкурентоспособности учеников.
Марина Геннадьевна Машкова имеет множество наград. Постановлением губернатора Подмосковья от 19 сентября 2022 года ей присвоено звание Почётного гражданина Московской области.
Андрей Воробьёв (в центре) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
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Андрей Воробьёв (в центре) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
В 1979 году Машкова окончила Московский государственный педагогический институт им. В.И. Ленина по специальности «Русский язык и литература», позже училась в аспирантуре Российского государственного гуманитарного университета. Работать учителем русского языка и литературы начала в средней школе Долгопрудного в 1977 году. Затем была работа в качестве методиста Долгопрудненского дворца пионеров.
Марина Машкова и Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
В 1992-м возглавила школу № 11 «Физтех» города Долгопрудного. Под руководством Марины Геннадьевны было создано уникальное сообщество единомышленников, школа с неповторимой образовательной и воспитывающей средой, где каждый ученик мог реализовать свой потенциал. Основы образовательных технологий, заложенные в муниципальном лицее, стали фундаментом для экосистемы областного «Физтех-лицея» им. П.Л. Капицы, открытого в 2014 году.
За годы работы под руководством Машковой лицей стал одной из ведущих общеобразовательных организаций Московской области. Сейчас в этой школе нового типа учатся 628 одарённых детей из 93 городов 47 регионов России. Основные профили обучения в Физтех-лицее – физико-математический, информационно-технологический, физико-химический и биохимический.
Андрей Воробьёв и Марина Машкова (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
Лицей традиционно возглавляет рейтинг школ Московской области. В 2015, 2017-2022 годах занимал первое место в рейтинге лучших школ Подмосковья. С 2015-го входит в топ-500 лучших школ России и топ-10 школ страны по конкурентоспособности учеников.
Марина Геннадьевна Машкова имеет множество наград. Постановлением губернатора Подмосковья от 19 сентября 2022 года ей присвоено звание Почётного гражданина Московской области.
Андрей Воробьёв (в центре) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
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Лора Луганская