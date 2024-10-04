Воробьёв поздравил с 10-летием Физтех-лицея преподавателей и учеников

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил с 10-летием Физтех-лицей им. Петра Капицы в Долгопрудном. Он приехал в образовательный кластер в канун Дня учителя пообщаться с ребятами и педагогами, в том числе директором лицея Мариной Машковой.
«Я сегодня в этих прекрасных стенах, чтобы поздравить наших дорогих учителей – самых талантливых, отзывчивых, требовательных и профессиональных. Марина Геннадьевна, хочу поблагодарить всю команду за заметный вклад в образование не только нашего любимого Подмосковья, но и всей страны. Ребята учатся здесь с удовольствием, достигают больших результатов. Желаю вам, дорогие школьники, чтобы все самые смелые мечты, которые вы вынашиваете в своих светлых головах, реализовались», – сказал Воробьёв.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Физтех-лицей – школа нового типа, задача которой – создание образовательной среды, раскрывающей творческий потенциал каждого ученика, воспитание гармоничной личности. В этом году лицей стал лучшей школой страны по конкурентоспособности выпускников в рейтинге РАЭКС, обогнав бессменного лидера МГУ.
В 2024-м юбилей празднует не только учебное заведение. Вся страна отмечает 130-летие со дня рождения легендарного физика, нобелевского лауреата Петра Леонидовича Капицы.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«За 10 лет мы стали одной из лучших школ в стране, построили Технопарк и Всероссийский школьный естественно-научный кластер, завоевали около ста золотых, серебряных и бронзовых медалей всех международных олимпиад. Мы побывали со научными проектами в Мексике, Индии, Турции, Корее и других странах. За это время к нам приехало много новых учителей из разных регионов», – рассказала Машкова.Она поблагодарила Воробьёва за доверие и поддержку.
«Когда тебе доверяют, хочется жить и работать. Не было ни одного года, чтобы вы не приезжали и не звонили. Мы вместе с вами открывали Физтех-лицей, перерезали ленточку, а сегодня даём старт новому десятилетию», – добавила директор.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В одной из лабораторий губернатор высадил в специальную среду саженец клубники «Андреевской». Весной педагоги и ученики планируют создать на территории Лицея ягодную поляну. В свой прошлый визит Воробьёв высаживал там яблоню, которую выпускники «Биохимтеха» посадят в саду образовательного кластера.
В лаборатории тестирования продуктов ученики 3-4 классов показали губернатору, как делают крем для мам. Кроме того, лицеисты продемонстрировали собственные разработки, в том числе тележку-вездеход «Марсоход», собранную на базе колёс велосипеда.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Воробьёву рассказали об авторской разработке коллектива «Биохимтеха». Это уникальный методический комплекс, позволяющий учащимся провести 24 эксперимента по биологии и химии. Разработку будут внедрять в профильных школах.
Сейчас 1160 ребят из разных уголков России обучаются в Фихтех-лицее по инженерно-физическому, информационно-технологическому, математическому, социально-экономическому, физико-математическому, физико-химическому, химико-биологическому, универсальному и лингвистическому профилям. На базе лицея имеются интернат, ФОК, спортивные площадки и пресс-центр.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Дети с пяти лет знакомятся с лабораторным оборудованием. Для них биология и химия становятся не абстрактными дисциплинами. У нас есть учебный виварий, которого нет нигде в мире, собственная лаборатория генной инженерии, лаборатория фармхимии, где дети уже начали делать кремы, а позже будут изготавливать пластыри, таблетки и капсулы. Три слова для «Биохимтеха» являются ключевыми: «Весело, легко и неакадемично», – рассказал руководитель направления «Биохимтех» Денис Трушников.В прошлом году на базе Лицея на полную мощность заработал образовательный кластер естественно-научного направления. Там появились учебный корпус начальной школы, кампус для проживания и первый в России детский Технопарк. В его составе – 55 лабораторий.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Ребята, закончившие образовательное учреждение, поступают в лучшие вузы страны. В этом году среди выпускников - 88 медалистов, 66 ребят, получивших высший балл на ЕГЭ и 16 мультистобальников.
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