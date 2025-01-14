В Физтех-лицее состоялись съёмки занятий «Разговоры о важном»

Фото: пресс-служба Минобразования МО
В Физтех-лицее имени П. Л. Капицы в преддверии Дня российской науки прошли съёмки уроков «Разговоры о важном». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства образования Московской области.
«Лицеисты приняли участие в съёмках контента, посвящённого достижениям российской науки. Физтех – крупнейший в стране детский комплекс по подготовке технологических лидеров, а Подмосковье – лидер в стране по количеству наукоградов. «Разговоры о важном» – внеурочные занятия, которые проводят каждый понедельник во всех школах и средних профессиональных учебных заведениях страны», – рассказали в пресс-службе.
Фото: пресс-служба Минобразования МО
В Московской области разработаны темы, которые дополняют почти 50 федеральных, но с учётом местных особенностей. С занятиями и методическими материалами для педагогов можно ознакомиться на сайте.
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Лора Луганская