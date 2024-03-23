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Хинштейн сообщил о задержании двух подозреваемых в нападении на «Крокус»

23 марта 2024, 10:43
Фото: iStock/Rawf8

Фото: iStock/Rawf8

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что автомобиль «Рено», на котором передвигались подозреваемые в теракте в «Крокус Сити Холле», был обнаружен ночью в районе деревни Хацунь Карачевского района Брянской области. Об этом Хинштейн написал в своем Telegram-канале.
Отмечается, что машина не остановилась по требованию сотрудников правоохранительных органов и попыталась скрыться. В процессе преследования была открыта стрельба, авто перевернулось.

По информации источника, из него выбежали три человека и бросились в лес. Один из злоумышленников остался на месте из-за полученного ранения. Позже задержали второго подозреваемого.


Хинштейн добавил, что в салоне «Рено» были обнаружены пистолет ПМ, магазин к автомату АКМ и паспорта граждан Таджикистана.

Ранее сообщалось, что предполагаемые террористы являются гражданами Таджикистана, возраст самого старшего достигает 51 года, а самого младшего — 21. При этом МИД Таджикистана назвал фейком информацию о причастности граждан республики к теракту.

Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». Число погибших при атаке на «Крокус Сити Холл» возросло до 82 человек.

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#крокус сити холл
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#террористы
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#лес
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ФСБ: террористы, расстрелявшие людей в «Крокусе», собирались сбежать на Украину
ФСБ: террористы из «Крокуса» заранее приготовили оружие в тайнике
23 марта 2024, 11:53

Фото: iStock/irene_rebrova

Оружие, которым террористы расстреливали людей в «Крокус Сити Холле», было заранее приготовлено в тайнике. Об этом сообщили в ФСБ России.
Отмечается, что после совершения теракта в подмосквном Красногорске террористы планировали пересечь границу России и Украины.

В ФСБ подчеркнули, что у террористов были соответствующие контакты на украинской стороне.

Вечером 22 марта перед самым началом концерта рок-группы «Пикник» неизвестные в камуфляжной форме ворвались в здание концертного зала «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они открыли огонь по зрителям. После этого несколько из них скрылись с места происшествия на автомобиле Renault Symbol, который разыскивали всю ночь. В результате автомобиль был остановлен в Брянской области. Двоих пассажиров удалось задержать, ещё двое скрылись.

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#террористы
#теракт
#крокус сити холл
#оружие
#украина
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Спецслужбы Брянской области задержали четверых подозреваемых в теракте
23 марта 2024, 11:52

Фото: iStock/BrianAJackson

Спецслужбы Брянской области задержали четверых подозреваемых в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает Следственный комитет России в своём Telegram-канале.
Отмечается, что они были задержаны недалеко от границы с Украиной.

В настоящее время следователи приступили к работе с задержанными.

Ранее сообщалось, что в Брянской области сотрудники ДПС открыли огонь по автомобилю Renault Symbol, в котором предположительно находились террористы. В результате двоих пассажиров удалось задержать, ещё двое скрылись. На границе с Украиной усилена охрана, чтобы не дать сбежавшим покинуть страну.

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#теракт
#брянская область
#террористы
#ск рф
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«Звезда» опубликовала фото ещё одного задержанного террориста из «Крокуса»
23 марта 2024, 11:37

Фото: iStock/shironosov

В сети появилось фото ещё одного террориста, задержанного после теракта в «Крокус Сити Холле», об этом сообщает «Звезда» в своём Telegram-канале.
Ранее стало известно, что в Брянской области задержали автомобиль, на котором могли передвигаться пытавшиеся скрыться террористы.
Позже директор ФСБ Александр Бортников доложил российскому лидеру Владимиру Путину о задержании 11 человек, которые принимали участие в террористической атаке на концертную площадку «Крокус» в Красногорске.
Фото: Пресс-служба Подмосковья
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в «Крокус Сити Холл» и стала в упор расстреливать находившихся там людей. По предварительным данным, в результате атаки погибли более 90 человек, ещё больше сотни находятся в больницах с травмами разной степени тяжести.

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#крокус сити холл
#подмосковье
#красногорск
#теракт
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СК РФ: число погибших при теракте в «Крокусе» возросло до 93 человек
23 марта 2024, 11:36

Фото: пресс-служба МО

Количество погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» достигло 93 человек. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
В ведомстве подчеркнули, что на данный момент установлено 93 погибших, однако их число ещё будет расти.

Предварительно сообщается, что люди погибли от огнестрельных ранений и отравления продуктами горения. Террористы расстреливали людей из автоматического оружия, а для поджога здания использовали легковоспламеняющуюся жидкость.

Вечером 22 марта перед самым началом концерта рок-группы «Пикник» в здание концертного зала «Крокус Сити Холл» ворвались неизвестные в камуфляжной форме и открыли огонь по зрителям.

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#следственный комитет
#крокус сити холл
#погибший
#теракт
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Минздрав Подмосковья опубликовал список 37 погибших при теракте в «Крокусе»
23 марта 2024, 11:26

Фото: iStock/jorgeantonio

Минздрав Подмосковья опубликовал список опознанных погибших в результате стрельбы в «Крокус Сити Холле». Информация доступна на официальном сайте ведомства.
Отмечается, что список состоит из 37 человек. Данные Минздрава Подмосковья также опубликованы в Telegram-канале «112».


Уточняется, что список опознанных погибших опубликован по данным на 11:00 23 марта.

Ранее сообщалось, что одним из задержанных подозреваемых в нападении на «Крокус Сити Холл» оказался 19-летний Мухаммадсобир Файзов. Преступник был ранен в результате преследования автомобиля «Рено», на котором террористы хотели скрыться на территории Украины.

Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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#крокус сити холл
#теракт
#погибший
#смерть
#пострадавший
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SHOT: Опубликовано фото задержанного подозреваемого в нападении на «Крокус»
23 марта 2024, 11:03

Фото: iStock/BrianAJackson

Одним из задержанных подозреваемых в нападении на «Крокус Сити Холл» оказался 19-летний Мухаммадсобир Файзов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что преступник был ранен в результате преследования автомобиля «Рено», на котором террористы хотели скрыться на территории Украины. Левый глаз у злоумышленника не закрывается из-за повреждения.




В настоящее время он находится в больнице на операции. После чего сотрудники правоохранительных органов будут проводить допрос.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что автомобиль «Рено», на котором передвигались подозреваемые в теракте в «Крокус Сити Холле», был обнаружен ночью в районе деревни Хацунь Карачевского района Брянской области.

Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». Число погибших при атаке на «Крокус Сити Холл» возросло до 82 человек.

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#крокус сити холл
#теракт
#преступники
#терроризм
#автомобиль
#уголовное фсб
#террористы
#ск рф
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В Брянской области ввели план «Перехват» после теракта в «Крокусе»
23 марта 2024, 10:44

Фото: iStock/blinow61

В Брянской области ввели план «Перехват» после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что автомобиль, на котором предположительно скрылись террористы был остановлен в Брянской области. Двоих преступников удалось задержать, ещё двое скрылись.

В настоящее время на границе России и Украины выставлен дополнительный контроль, чтобы двое сбежавших не скрылись из страны.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошёл теракт. Несколько террористов в камуфляжной форме ворвались в здание и открыли стрельбу по зрителям, пришедшим на концерт рок-группы «Пикник». В настоящее время сообщается о более 60 погибших и сотнях пострадавших.

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#брянская область
#полиция
#дпс
#теракт
#террористы
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МЧС опубликовало список 107 госпитализированных после теракта в «Крокусе»
23 марта 2024, 10:11

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

МЧС РФ опубликовало данные о госпитализированных в результате теракта в подмосковном «Крокус сити холл». Список со ссылкой на данные Минздрава РФ по состоянию на 9:00 мск доступен на официальном сайте ведомства.
Отмечается, что в списке значатся 107 человек. Данные Минздрава России также опубликованы в Telegram-канале РИА Новости.


Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что список погибших во время теракта в «Крокусе», которых смогли идентифицировать, будет опубликован в 10:00 (мск).

Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». Число погибших при атаке на «Крокус Сити Холл» возросло до 82 человек.

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Опубликованы фото предполагаемых террористов, устроивших стрельбу в «Крокусе»

#крокус сити холл
#теракт
#уголовное данные
#пострадавший
#госпитализация
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Хинштейн: информация о причастности Росгвардии к охране «Крокус Сити Холла» – фейк
Хинштейн: Росгвардия не имеет отношения к охране «Крокус Сити Холла»
23 марта 2024, 10:04

Фото: iStock/???? ??????

Сообщение о причастности Росгвардии к охране «Крокус Сити Холла» является фейком. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
Отмечается, что безопасность объекта обеспечивало частное охранное предприятие ООО ЧОП «КРОКУС ПРОФИ».

Хинштейн, комментируя распространившуюся в Telegram-каналах информацию, подчеркнул, что «ФГУП «Охрана» Росгвардии не имеет и никогда не имело никакого отношения к охране «Крокус Сити Холла».

В данный момент сообщается уже о 82 погибших и сотнях пострадавших, многие из которых были госпитализированы в больницы Москвы и Московской области.

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#росгвардия
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#трагедия
#теракт
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