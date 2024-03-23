Хинштейн сообщил о задержании двух подозреваемых в нападении на «Крокус»

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что автомобиль «Рено», на котором передвигались подозреваемые в теракте в «Крокус Сити Холле», был обнаружен ночью в районе деревни Хацунь Карачевского района Брянской области. Об этом Хинштейн написал в своем Telegram-канале.