Хинштейн сообщил о задержании двух подозреваемых в нападении на «Крокус»

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Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что автомобиль «Рено», на котором передвигались подозреваемые в теракте в «Крокус Сити Холле», был обнаружен ночью в районе деревни Хацунь Карачевского района Брянской области. Об этом Хинштейн написал в своем Telegram-канале.
Отмечается, что машина не остановилась по требованию сотрудников правоохранительных органов и попыталась скрыться. В процессе преследования была открыта стрельба, авто перевернулось.
По информации источника, из него выбежали три человека и бросились в лес. Один из злоумышленников остался на месте из-за полученного ранения. Позже задержали второго подозреваемого.
Хинштейн добавил, что в салоне «Рено» были обнаружены пистолет ПМ, магазин к автомату АКМ и паспорта граждан Таджикистана.
Ранее сообщалось, что предполагаемые террористы являются гражданами Таджикистана, возраст самого старшего достигает 51 года, а самого младшего — 21. При этом МИД Таджикистана назвал фейком информацию о причастности граждан республики к теракту.
Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». Число погибших при атаке на «Крокус Сити Холл» возросло до 82 человек.
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По информации источника, из него выбежали три человека и бросились в лес. Один из злоумышленников остался на месте из-за полученного ранения. Позже задержали второго подозреваемого.
Ранее сообщалось, что предполагаемые террористы являются гражданами Таджикистана, возраст самого старшего достигает 51 года, а самого младшего — 21. При этом МИД Таджикистана назвал фейком информацию о причастности граждан республики к теракту.
Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». Число погибших при атаке на «Крокус Сити Холл» возросло до 82 человек.
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Екатерина Коршунова