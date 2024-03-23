SHOT: Опубликовано фото задержанного подозреваемого в нападении на «Крокус»

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Одним из задержанных подозреваемых в нападении на «Крокус Сити Холл» оказался 19-летний Мухаммадсобир Файзов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что преступник был ранен в результате преследования автомобиля «Рено», на котором террористы хотели скрыться на территории Украины. Левый глаз у злоумышленника не закрывается из-за повреждения.
В настоящее время он находится в больнице на операции. После чего сотрудники правоохранительных органов будут проводить допрос.
Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что автомобиль «Рено», на котором передвигались подозреваемые в теракте в «Крокус Сити Холле», был обнаружен ночью в районе деревни Хацунь Карачевского района Брянской области.
Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». Число погибших при атаке на «Крокус Сити Холл» возросло до 82 человек.
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В настоящее время он находится в больнице на операции. После чего сотрудники правоохранительных органов будут проводить допрос.
Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». Число погибших при атаке на «Крокус Сити Холл» возросло до 82 человек.
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Екатерина Коршунова