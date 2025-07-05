Директор парка «Тайган» вернулся к работе после нападения льва

05 июля 2025, 18:02

РЕН ТВ: директор «Тайгана» Зубков вернулся к работе после нападения льва

Олег Зубков (Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский)

Директор крымского парка «Тайган» Олег Зубков вернулся к работе после нападения льва. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале.