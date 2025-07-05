Директор парка «Тайган» вернулся к работе после нападения льва
Директор крымского парка «Тайган» Олег Зубков вернулся к работе после нападения льва. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале.
Директора парка с большой радостью встретили сотрудники учреждения: они подарили ему букет цветов. После встречи с коллегами Олег Зубков приступил к уборке территории «Тайгана».
По его словам, после произошедшего он не прекратит ходить ко львам. Напавшего на него хищника мужчина назвал «таким же, как все», и подчеркнул, что «просто с ним нужно вести себя по-другому».
Напомним, лев напал на Олега Зубкова 22 июня во время кормления. Пострадавшего прооперировали, у него были порваны трахея, мышцы шеи и грудины, он потерял значительный объем крови.
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