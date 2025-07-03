«Я воскрес»: владелец «Тайгана» Олег Зубков произнес первые слова после выписки из больницы

Mash: Олег Зубков произнес первые слова после выписки из больницы
Олег Зубков (Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский)

Владелец сафари-парка «Тайган» Олег Зубков произнес первые слова на публике после выписки из больницы. Об этом в четверг, 3 июля, сообщил Telegram-канал Mash.



Мужчина пообещал журналистам дать пресс-конференцию в парке «Тайган» через пару-тройку дней и попросил не донимать его и близких до этого времени.

«Я обязательно всем расскажу. Дайте мне буквально два-три дня. Я прошу сейчас журналистов не трогать меня с интервью и Татьяну тоже не донимать», — произнес Олег Зубков.


Он договорился встретиться с прессой во вторник, 8 июля, в 12:00. Нападение льва на Олега Зубкова произошло 22 июня. После инцидента его госпитализировали в белогорскую больницу, а позже прооперировали в Симферополе и Краснодаре.
Никита Кротов

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