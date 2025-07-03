«Я воскрес»: владелец «Тайгана» Олег Зубков произнес первые слова после выписки из больницы
Mash: Олег Зубков произнес первые слова после выписки из больницы
Владелец сафари-парка «Тайган» Олег Зубков произнес первые слова на публике после выписки из больницы. Об этом в четверг, 3 июля, сообщил Telegram-канал Mash.
Мужчина пообещал журналистам дать пресс-конференцию в парке «Тайган» через пару-тройку дней и попросил не донимать его и близких до этого времени.
«Я обязательно всем расскажу. Дайте мне буквально два-три дня. Я прошу сейчас журналистов не трогать меня с интервью и Татьяну тоже не донимать», — произнес Олег Зубков.Он договорился встретиться с прессой во вторник, 8 июля, в 12:00. Нападение льва на Олега Зубкова произошло 22 июня. После инцидента его госпитализировали в белогорскую больницу, а позже прооперировали в Симферополе и Краснодаре.