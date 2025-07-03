«Я воскрес»: владелец «Тайгана» Олег Зубков произнес первые слова после выписки из больницы

03 июля 2025, 17:45

Mash: Олег Зубков произнес первые слова после выписки из больницы

Олег Зубков (Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский)

Владелец сафари-парка «Тайган» Олег Зубков произнес первые слова на публике после выписки из больницы. Об этом в четверг, 3 июля, сообщил Telegram-канал Mash.





Мужчина пообещал журналистам дать пресс-конференцию в парке «Тайган» через пару-тройку дней и попросил не донимать его и близких до этого времени.



