Стало известно о состоянии пострадавшего от нападения льва Зубкова

01 июля 2025, 16:11

Директор сафари-парка «Тайган» идет на поправку после нападения льва

Фото: iStock|peterscode

Директор крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков начал идти на поправку после нападения льва. Об этом рассказала руководитель пресс-службы сафари-парка Татьяна Алексагина.





Ранее в беседе с RT Алексагина заявляла, что врачи делают все возможное, чтобы у Зубкова не началось заражение крови.





«Главное, чтобы не началось заражение крови из-за остатков пищи и трупных ядов, которые были на зубах и когтях льва», — сказала Алексагина.

«Он ходит, он сам кушает, он полностью себя обслуживает, как я говорила ранее. Он уже делает большие такие прогулки, да, он полностью руководит парком, почти полностью, потому что он может писать и отправлять сюда сообщения», — сообщила Алексагина «Известиям».