Стало известно о состоянии пострадавшего от нападения льва Зубкова
Директор сафари-парка «Тайган» идет на поправку после нападения льва
Директор крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков начал идти на поправку после нападения льва. Об этом рассказала руководитель пресс-службы сафари-парка Татьяна Алексагина.
Ранее в беседе с RT Алексагина заявляла, что врачи делают все возможное, чтобы у Зубкова не началось заражение крови.
«Главное, чтобы не началось заражение крови из-за остатков пищи и трупных ядов, которые были на зубах и когтях льва», — сказала Алексагина.
Отмечается, что из-за травмы трахеи Зубков не может говорить, но уже начал поправляться.
«Он ходит, он сам кушает, он полностью себя обслуживает, как я говорила ранее. Он уже делает большие такие прогулки, да, он полностью руководит парком, почти полностью, потому что он может писать и отправлять сюда сообщения», — сообщила Алексагина «Известиям».
Она отметила, что врачи делают благоприятный прогноз по состоянию здоровья директора сафари-парка. Сейчас мужчина проходит антибактериальную терапию, чтобы в ранах не образовалась инфекция. Пока о заражении крови речи не идет, заключила Алексагина.