Владелец сафари-парка «Тайган» Зубков раскрыл судьбу напавшего на него льва
Директор «Тайгана» Зубков заявил о планах сохранить жизнь напавшему на него льву
Директор сафари-парка «Тайган» в Крыму Олег Зубков раскрыл судьбу напавшего на него льва. Он подтвердил, что хищник останется жить. Слова Зубкова передает издание «Ura.ru».
Напомним, что инцидент произошел 22 июня. Директор парка получил множественные травмы и был госпитализирован в реанимацию.
По словам самого Зубкова, трагедия случилась из-за специфики характера животного и нарушения правил взаимодействия с ним. Директор отметил, что сотрудники парка скорректируют методы работы с этим львом для предотвращения повторных случаев.
«Я знаю всех своих львов. И этот лев не исключение. Он будет жить. Просто с ним нужно вести себя по-другому, не так, как это сделал я», — объяснил Зубков.Он уже выписан из больницы после операции, где ему восстановили порванные трахею, мышцы шеи и грудины. Недавно впервые появившись на публике, он объявил: «Я воскрес». Про свое состояние Зубков сказал, что раны постепенно заживают. Он также пообещал журналистам дать пресс-конференцию в парке «Тайган» через пару-тройку дней и попросил не донимать его и близких до этого времени.