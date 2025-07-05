Владелец сафари-парка «Тайган» Зубков раскрыл судьбу напавшего на него льва

05 июля 2025, 01:33

Директор «Тайгана» Зубков заявил о планах сохранить жизнь напавшему на него льву

Фото: iStock/MaggyMeyer

Директор сафари-парка «Тайган» в Крыму Олег Зубков раскрыл судьбу напавшего на него льва. Он подтвердил, что хищник останется жить. Слова Зубкова передает издание «Ura.ru».





Напомним, что инцидент произошел 22 июня. Директор парка получил множественные травмы и был госпитализирован в реанимацию.



По словам самого Зубкова, трагедия случилась из-за специфики характера животного и нарушения правил взаимодействия с ним. Директор отметил, что сотрудники парка скорректируют методы работы с этим львом для предотвращения повторных случаев.





«Я знаю всех своих львов. И этот лев не исключение. Он будет жить. Просто с ним нужно вести себя по-другому, не так, как это сделал я», — объяснил Зубков.