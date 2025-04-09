Директор Паши Техника сообщил, что тело рэпера прибыло в Москву

Паша Техник (фото: Telegram @pashatechniqueoriginaI)
Тело российского рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) было доставлено из Таиланда в Москву. Об этом сообщил директор музыканта Марк Яровный в своем Telegram-канале.
По его словам, в настоящее время тело исполнителя едет в один из моргов столицы. Яровный отметил, что уже сегодня может стать известным время и место прощания с Пашей Техником.
Ранее в СМИ появилась информация, что прощание может состояться в храме Петра и Павла в Лефортово, однако в самой церкви агентству РИА Новости подтвердили, что на ближайшие дни записей на отпевание пока нет.
Напомним, что 40-летний рэпер был госпитализирован на Пхукете в конце марта с сильным отравлением и находился в реанимации в тяжелом состоянии. Его бывшая супруга Ева Карицкая сообщила о его смерти 4 апреля.
Паша Техник стал известен как один из основателей группы Kunteynir и оставил заметный след в российской музыкальной индустрии.
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Ранее в СМИ появилась информация, что прощание может состояться в храме Петра и Павла в Лефортово, однако в самой церкви агентству РИА Новости подтвердили, что на ближайшие дни записей на отпевание пока нет.
Напомним, что 40-летний рэпер был госпитализирован на Пхукете в конце марта с сильным отравлением и находился в реанимации в тяжелом состоянии. Его бывшая супруга Ева Карицкая сообщила о его смерти 4 апреля.
Паша Техник стал известен как один из основателей группы Kunteynir и оставил заметный след в российской музыкальной индустрии.
Читайте также:
Участники созданной Пашей Техником группы Kunteynir посвятят ему новый трек
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Дарья Осипова