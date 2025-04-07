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Участники созданной Пашей Техником группы Kunteynir посвятят ему новый трек

Паша Техник (фото: Instagram* @techniquepashalive)

Паша Техник (фото: Instagram* @techniquepashalive)

Паша Техник начал музыкальную карьеру в 2002 году. Его первым проектом стала группа Kunteynir, которую он создал вместе с MC Смешным.
Коллектив просуществовал шесть лет, после чего приостановил деятельность из-за тюремного заключения Техника. В 2008 году его приговорили к пяти годам лишения свободы за хранение и распространение синтетических наркотиков. А в 2016 году коллектив окончательно распался.

После смерти Паши Техника участники группы встретились, чтобы вспомнить прежние времена, и решили записать трек в память о рэпере.

«Треку в честь легенды, нашего Павла, быть!», – сообщили представители группы, слова которых приводит портал The Flow.
Паши Техника не стало 5 апреля. Последние дни жизни он провёл в больнице в Таиланде. 9 апреля тело рэпера будет доставлено в Москву, где состоится прощание в Храме Петра и Павла в Лефортово.

Ранее бывшая жена музыканта сообщила, что дала интервью Ксении Собчак по прибытии в Россию из Таиланда, где до последнего находилась рядом с бывшим супругом.

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*запрещён в РФ
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«Ненасытные детки могут отобрать имущество»: Никас Сафронов заявил о намерении лишить детей наследства
Никас Сафронов заявил о намерении лишить детей наследства
07 апреля 2025, 20:55

Никас Сафронов (фото: Instagram* @safronov_nikas)

Никас Сафронов сделал неожиданное заявление о своём внушительном наследстве. Художник заявил, что намерен лишить своих «ненасытных» детей имущества.
По официальным данным, у заслуженного художника России трое детей: наследник от второго брака Стефано и двое внебрачных сыновей – Лука и Ландин. При этом не исключено, что могут быть и другие внебрачные дети.

Сафронов признался, что боится остаться ни с чем из-за сыновей, которые, по его словам, могут присвоить себе весь его капитал и имущество.

«Я человек щедрый, содержу всех членов своей семьи, всех детей и родственников. Но страшно подумать о том, что однажды мои дети захотят оставить своего отца без крыши над головой и накопленного капитала», – поделился опасениями член Российской Академии художеств в беседе с Общественной Службой Новостей.
Больше всего Сафронов переживает за трёхэтажную квартиру в историческом центре Москвы. Однако художник нашёл способ сохранить недвижимость. Он собирается превратить её в музей, где разместит свои полотна и имеющийся у него антиквариат.

При этом Сафронов уточнил, что продолжит обеспечивать своих близких, но своё элитное жильё не отпишет никому.

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*запрещён в РФ
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#наследство
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Живущий в Израиле комик Михаил Шац* рассказал о поддерживающих его в России людях
07 апреля 2025, 20:39

Михаил Шац* (фото: Instagram*** @mikhailshats)

Комик и телеведущий Михаил Шац*, живущий в Израиле, заявил, что в России у него остались знакомые, которые продолжают поддерживать его. Об этом он сообщил на YouTube-канале юмориста Ильи Аксельрода.
«Конечно, есть, их в общем немало. Есть люди, с которыми я разорвал отношения (...), но есть много бессловесной массы людей, которые будто бы не замечают то, что произошло и что изменилось. Ну и они предпочитают просто пока не говорить об этом», – объяснил комик.
Ранее Шац назвал себя израильтянином, но, при это, подчеркнул, что по-прежнему думает о России.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
**признана Минюстом РФ иноагентом и внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
***запрещён в РФ
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#отношения
#люди
#рф
#израиль
#иноагенты
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Солист группы «Челси» Алексей Корзин сообщил о смерти любимой 34-летней жены
07 апреля 2025, 20:15

Алексей Корзин (фото: ВКонтакте @korzzzzin)

Солист группы «Челси» сообщил о трагедии, которая произошла в его семье. 23 марта скончалась его супруга Екатерина, однако рассказать об этом он смог только спустя две недели.
Алексей Корзин в личном блоге опубликовал видео с женой и написал пост-прощание, в котором вспомнил, как познакомился с будущей женой в соцсети, и отметил, что в тот момент даже представить не мог, что когда-нибудь ему придётся похоронить возлюбленную.

«Когда-то, в далеком 2013-м, ты написала мне сюда, во „Вконтакте“. Мы встретились, и я спел для тебя „Stand by Me“. Тогда я и подумать не мог, какая история нас ждёт… А ты как будто все знала наперёд… Лети, моя Катюня… Мой ангел… Моя любовь… Ты навсегда в моих мыслях, моей душе и моём сердце…», – написал Корзин.
Алексей и Екатерина Корзины с ребёнком (фото: ВКонтакте @korzzzzin))

Подробностей смерти 34-летней Екатерины певец не раскрыл. В трудную минуту его поддержала телеведущая Яна Чурикова, из поста которой следует, что женщина умерла во сне.

Теперь Алексей остался с двоими детьми – сыном Петром, родившимся в 2016 году, и сыном Гошей 2021 года рождения.

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#похороны
#любовь
#пост
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Имена осудившего СВО Алексея Кортнева и актёров-иноагентов убрали из титров «Дня радио»
Алексей Кортнев заявил о безразличии к отсутствию его имени в титрах «Дня радио»
07 апреля 2025, 19:58

Алексей Кортнев (фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Лидер музыкальной группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев заявил, что его не беспокоит отсутствие его имени в титрах фильма «День радио» на телеканале «Дом кино». Слова артиста приводит издание Daily Storm в своём Telegram-канале.
1 апреля телеканал показал комедию «День радио», убрав из титров упоминание актёра Максима Виторгана, журналиста Михаила Козырева*, музыкантов Максима Покровского* и Ильи Лагутенко. По словам зрителей, лидеров групп «Ногу свело», «Мумий Тролль» и «Вопли Видоплясова» полностью вырезали из картины.

Также из титров пропало имя актёра и певца Алексея Кортнева, который не признан иноагентом.

«Мне это глубоко безразлично. Пусть творят, что угодно», – прокомментировал произошедшее Кортнев.
Он подчеркнул, что введённый запрет на его выступления в России и исчезновение его фамилии с афиш связано с тем, что руководители концертных площадок желают просто «перестраховаться».

Напомним, что в 2022 году Алексей Кортнев выступил против проведения СВО, а в феврале этого года заявил, что не покидал Россию.

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*признаны Минюстом РФ иноагентами
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«Мы, русские женщины, приучены терпеть»: Ольга Бузова показала новый пирсинг и рассказала о процедуре прокола
Ольга Бузова сделала ещё один прокол в ухе
07 апреля 2025, 19:38

Ольга Бузова (фото: Instagram* @buzova86)

Ольга Бузова сделала ещё один прокол в ухе. Телезвезда призналась, что процедура крайне неприятная, но она перетерпела боль ради красоты.
Певица сначала боялась делать пирсинг, а сейчас демонстрирует уже второй за последние два месяца. Бузова вышла на связь из кабинета косметолога и показала, как проходила процедура.

Исполнительница хита «Мало половин» легла на кушетке и пыталась побороться с волнением.

«Никогда ничего не бойтесь, жизнь одна», – заявила Ольга, пока ждала специалиста.
Бузова показала и сам процесс прокола. Ольга в какой-то момент застонала от боли, но косметолог сразу же поспешила её успокоить, заявив, что самое страшное уже позади. После певице сразу же вставили серьгу.

«Но не могу сказать, что это приятная процедура. Терпимо. Мы, русские женщины, приучены терпеть», – заявила телеведущая.
Затем Бузова оценила результат, взглянув на себя в зеркало. Звезда осталась очень довольна и даже отметила, что не понимает, как могла жить без этой серёжки столько лет.

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*запрещён в РФ
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