Участники созданной Пашей Техником группы Kunteynir посвятят ему новый трек

Паша Техник (фото: Instagram* @techniquepashalive)
Паша Техник начал музыкальную карьеру в 2002 году. Его первым проектом стала группа Kunteynir, которую он создал вместе с MC Смешным.
Коллектив просуществовал шесть лет, после чего приостановил деятельность из-за тюремного заключения Техника. В 2008 году его приговорили к пяти годам лишения свободы за хранение и распространение синтетических наркотиков. А в 2016 году коллектив окончательно распался.
После смерти Паши Техника участники группы встретились, чтобы вспомнить прежние времена, и решили записать трек в память о рэпере.
Ранее бывшая жена музыканта сообщила, что дала интервью Ксении Собчак по прибытии в Россию из Таиланда, где до последнего находилась рядом с бывшим супругом.
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*запрещён в РФ
После смерти Паши Техника участники группы встретились, чтобы вспомнить прежние времена, и решили записать трек в память о рэпере.
«Треку в честь легенды, нашего Павла, быть!», – сообщили представители группы, слова которых приводит портал The Flow.Паши Техника не стало 5 апреля. Последние дни жизни он провёл в больнице в Таиланде. 9 апреля тело рэпера будет доставлено в Москву, где состоится прощание в Храме Петра и Павла в Лефортово.
Ранее бывшая жена музыканта сообщила, что дала интервью Ксении Собчак по прибытии в Россию из Таиланда, где до последнего находилась рядом с бывшим супругом.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова