«Папа теперь летает на небесах»: бывшая жена Паши Техника рассказала 6-летнему сыну о смерти рэпера

Ева Карицкая с сыном Ваней (фото: Instagram @eva_karitskaya)
Бывшая жена рэпера Паши Техника рассказала о смерти отца шестилетнему сыну Ване. Ева Карицкая раскрыла, как мальчик отреагировал на печальную новость.
Девушка вылетела в Таиланд сразу же, как только узнала, что бывший супруг находится в критическом состоянии. Карицкая находилась рядом с ним до последнего дня. Техник скончался 5 апреля в одной из тайских больниц.
Вернувшись сегодня в Москву, 30-летняя Ева поспешила к шестилетнему сыну, чтобы рассказать ему о произошедшем. Ранее она говорила, что посоветовалась с психиатром, который призвал не скрывать от ребёнка случившееся. Карицкая призналась, что очень нервничала перед разговором с сыном и не знала, как правильно подобрать слова.
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Вернувшись сегодня в Москву, 30-летняя Ева поспешила к шестилетнему сыну, чтобы рассказать ему о произошедшем. Ранее она говорила, что посоветовалась с психиатром, который призвал не скрывать от ребёнка случившееся. Карицкая призналась, что очень нервничала перед разговором с сыном и не знала, как правильно подобрать слова.
«Рассказала сейчас Ванюше о том, что папа болел и теперь летает на небесах. Что умер. Конечно, поплакали, но вроде как не критично отреагировал... без супер-истерики...», – написала Карицкая в своём Telegram-канале.Напомним, что Карицкая познакомилась с Техником, когда ей было 18 лет. В 2014 году пара поженилась, а спустя пять лет у них родился сын Иван. Ева не скрывала, что вместе с Пашей употребляла наркотики. В 2021 году Карицкая ушла от мужа, но развелись они только в 2023 году. Бывшие супруги продолжили поддерживать общение ради сына.
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Анастасия Чинкова