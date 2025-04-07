«Будет похоронен в той одежде, в которой ходил в обычной жизни»: что известно о прощании с Пашей Техником

Паша Техник (фото: Telegram @pashatechniqueoriginaI)
Паши Техника не стало 5 апреля в Таиланде. Теперь близким предстоит осуществить транспортировку его тела в Москву.
Как ранее сообщал представитель рэпера Марк Яровный, тело будет перевезено в цинковом гробу обычным рейсовым бортом авиакомпании «Аэрофлот», у которой есть спецбагаж для покойников. Техника доставят в Москву уже 9 апреля.
Похороны артиста вместе с репатриацией его тела обойдутся примерно в пять миллионов рублей.
Прощание с исполнителем будет открытым, поэтому все желающие смогут проводить Техника в последний путь. Церемония, предварительно, будет проходить в храме Петра и Павла в Лефортово.
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Прощание с исполнителем будет открытым, поэтому все желающие смогут проводить Техника в последний путь. Церемония, предварительно, будет проходить в храме Петра и Павла в Лефортово.
«Паша будет похоронен в той одежде, в которой ходил в обычной жизни», – добавил Яровный.Читайте также:
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Анастасия Чинкова