Маргарита Симоньян получила премию общества «Знание» за вклад в просвещение
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян стала лауреатом просветительской награды «Знание.Премия». Её отметили за общий вклад в просвещение.
Как сообщает RT, торжественная церемония вручения награды состоялась на площадке Национального центра «Россия» в Москве. Получая премию, Симоньян выразила благодарность организации и лично первому заместителю руководителя администрации президента РФ Сергею Кириенко за высокую оценку её работы.
«Я невероятно счастлива тем, что Родина и судьба предоставляют мне возможность добавлять свою маленькую капельку в этот невероятный котёл», — заявила Симоньян.Главный редактор RT отметила, что российский народ отличает особое стремление к получению знаний. По её мнению, это выделяет страну и её граждан, которые активно стремятся к познанию мира, собственной культуры и самих себя.