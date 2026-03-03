Маргарита Симоньян получила премию общества «Знание» за вклад в просвещение

03 марта 2026, 20:19

Маргарита Симоньян (Фото: Telegram @margaritasimonyan)

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян стала лауреатом просветительской награды «Знание.Премия». Её отметили за общий вклад в просвещение.





Как сообщает RT, торжественная церемония вручения награды состоялась на площадке Национального центра «Россия» в Москве. Получая премию, Симоньян выразила благодарность организации и лично первому заместителю руководителя администрации президента РФ Сергею Кириенко за высокую оценку её работы.

«Я невероятно счастлива тем, что Родина и судьба предоставляют мне возможность добавлять свою маленькую капельку в этот невероятный котёл», — заявила Симоньян.