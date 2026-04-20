Лукашенко передали книгу Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра»

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко вручили книгу главного редактора RT Маргариты Симоньян.



Так, после большого интервью ведущему RT Рику Санчесу глава Белоруссии стал обладателем книги Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра».

«Я думал, она приедет. Я ее смог бы поддержать здесь», — приводит RT слова Лукашенко.

Сама Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале поблагодарила Лукашенко за поддержку.

«Александр Григорьевич, спасибо за поддержку. Простите, что не смогла приехать. Исправлюсь!» — отметила Симоньян.

Ранее роман «В начале было Слово — в конце будет Цифра» вошел в пятерку самых востребованных книг в жанре антиутопии за первые три месяца 2026 года.
Элина Позднякова

