Лукашенко передали книгу Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра»
Президенту Белоруссии Александру Лукашенко вручили книгу главного редактора RT Маргариты Симоньян.
Так, после большого интервью ведущему RT Рику Санчесу глава Белоруссии стал обладателем книги Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра».
«Я думал, она приедет. Я ее смог бы поддержать здесь», — приводит RT слова Лукашенко.
Сама Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале поблагодарила Лукашенко за поддержку.
«Александр Григорьевич, спасибо за поддержку. Простите, что не смогла приехать. Исправлюсь!» — отметила Симоньян.
Ранее роман «В начале было Слово — в конце будет Цифра» вошел в пятерку самых востребованных книг в жанре антиутопии за первые три месяца 2026 года.