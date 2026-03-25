Профессор Сардарян: книга Симоньян — это философское предупреждение

25 марта 2026, 23:09

Произведение Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет цифра» является не просто художественным текстом, а философским предупреждением о рисках постгуманистического проекта. Так в своей рецензии для журнала «Управление и политика» оценил книгу профессор МГИМО Генри Сардарян.





В своей аннотации автор анализирует роман как многослойное художественное произведение, которое также представляет собой глубокую эсхатологическую аллегорию. Этот анализ раскрывает кризис человеческой идентичности в условиях техноглобализма. Работа профессора сосредоточена на интерпретации произведения в контексте наследия русских мыслителей и проблем, связанных с цифровой цивилизацией.



Сардарян также провел параллели между сюжетом произведения и наследием Владимира Соловьева, Николая Бердяева и Константина Леонтьева.





«Произведение Симоньян следует рассматривать не только как художественный текст, но и как философское предупреждение о рисках постгуманистического проекта», — приводит RT слова Сардаряна.