Профессор Сардарян: книга Симоньян — это философское предупреждение
Произведение Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет цифра» является не просто художественным текстом, а философским предупреждением о рисках постгуманистического проекта. Так в своей рецензии для журнала «Управление и политика» оценил книгу профессор МГИМО Генри Сардарян.
В своей аннотации автор анализирует роман как многослойное художественное произведение, которое также представляет собой глубокую эсхатологическую аллегорию. Этот анализ раскрывает кризис человеческой идентичности в условиях техноглобализма. Работа профессора сосредоточена на интерпретации произведения в контексте наследия русских мыслителей и проблем, связанных с цифровой цивилизацией.
Сардарян также провел параллели между сюжетом произведения и наследием Владимира Соловьева, Николая Бердяева и Константина Леонтьева.
«Произведение Симоньян следует рассматривать не только как художественный текст, но и как философское предупреждение о рисках постгуманистического проекта», — приводит RT слова Сардаряна.
Он считает, что ключевой идеей книги Симоньян является противопоставление «Слова как носителя смысла и Цифры как безличного алгоритма».
Гапомним, в январе тираж романа достиг отметки 100 тысяч экземпляров. Симоньян получила за книгу специальный приз жюри Национальной литературной премии «Слово».