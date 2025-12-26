Директор Росгвардии проверил готовность столичного главка к новогодним праздникам
Видео: пресс-служба Росгвардии
Директор Росгвардии Виктор Золотов проверил организацию службы в столичном главке, а также его готовность к обеспечению безопасности в новогодние праздники. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В ходе рабочей поездки Золотов осмотрел парк специальной и бронированной техники, стоящей на вооружении подразделений. Особое внимание он уделил автомобилям, зарекомендовавшим себя на фронте, а также машинам мобильных огневых групп, оснащенным турелями с пулеметами различной модификации. Директор Росгвардии лично оценил маневренность одного спецбронетранспорта и пообщался с личным составом.
Золотов также обратил внимание на развитую спортивную инфраструктуру — посетил занятия сотрудников спецподразделения по боксу и тренировки их детей по самбо, а также оценил навыки бойцов ОМОН.
По итогам инспекции прошла рабочая встреча, на которой обсудили планы по наращиванию возможностей подразделений и задачи по защите граждан в праздничные дни.
Читайте также: