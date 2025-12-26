Директор Росгвардии проверил готовность столичного главка к новогодним праздникам

26 декабря 2025, 10:26

Видео: пресс-служба Росгвардии

Директор Росгвардии Виктор Золотов проверил организацию службы в столичном главке, а также его готовность к обеспечению безопасности в новогодние праздники. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.