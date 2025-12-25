Росгвардейцы задержали двух мужчин, пытавшихся силой «взыскать долг» с жительницы столицы
Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Москве
Росгвардейцы задержали двух мужчин, пытавшихся силой «взыскать долг» с жительницы Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по г. Москве задержали двух молодых людей, которые устроили дебош у квартиры в центре российской столицы. Сигнал «тревога» с охраняемого объекта на Большой Пироговской улице стал причиной вызова росгвардейцев. Прибыв на место, правоохранители обнаружили, что неизвестные громко кричали и стучали в дверь, что испугало хозяйку квартиры. Нарушителей быстро нашли в вестибюле станции метро «Спортивная».
Во время задержания один из подозреваемых попытался убежать и выбросил на рельсы коробки из-под сигарет, содержащие таблетки неизвестного происхождения, которые, по его словам, «помогали справляться с плохим настроением». Также у задержанных нашли сигнально-аэрозольное устройство.
Силовики выяснили, что 24-летний приезжий и 21-летний москвич таким образом пытались вернуть деньги, которые задолжала им хозяйка квартиры. Оба задержанных были переданы в полицию для дальнейшего расследования.
