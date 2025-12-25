Росгвардейцы помогли задержать в Подмосковье подозреваемых в вымогательстве

25 декабря 2025, 18:35

оригинал Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники СОБР «Булат», СОБР «Гюрза» и ОМОН «Пересвет» помогли коллегам из МВД задержать двоих подозреваемых в вымогательстве денег в особо крупном размере. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.