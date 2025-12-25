Росгвардейцы помогли задержать в Подмосковье подозреваемых в вымогательстве
Сотрудники СОБР «Булат», СОБР «Гюрза» и ОМОН «Пересвет» помогли коллегам из МВД задержать двоих подозреваемых в вымогательстве денег в особо крупном размере. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
Было установлено, что 49-летний и 64-летний злоумышленники потребовали от одного из коммерсантов передать 25 миллионов рублей, которые тот якобы был им должен. В январе этого года они подожгли дом его бывшей жены, угрожали семье физической расправой и уничтожением имущества. Угрозы поступали по телефону. Опасаясь за безопасность близких, местная жительница обратилась в полицию.
При поддержке спецназа Росгвардии подозреваемых в совершении преступлений задержали по местам проживания. Возбуждены уголовные дела.
