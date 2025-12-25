Росгвардейцы задержали двух рецидивистов, напавших с ножом на 68-летнюю женщину
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Двух мужчин 55 и 38 лет, одного из которых ранее судили за разбой, а второго — за торговлю наркотиками, задержали за попытку ограбления частного дома и нападение на его хозяйку подмосковные сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба областного главка Росгвардии.
Сигнал тревоги поступил из домовладения в деревне Петрушино Ленинского округа. Оказалось, что злоумышленники перелезли через забор, проникли в дом и принялись обшаривать его в поисках ценностей. Увидев 68-летнюю хозяйку дома, один из грабителей достал нож и нанёс женщине несколько ударов.
«Росгвардейцы, получив сигнал, уже через несколько минут прибыли на место происшествия и задержали злоумышленников. У них нашли ювелирные изделия и более десяти тысяч рублей наличными», — говорится в сообщении.Пострадавшую женщину госпитализировали, а против задержанных завели уголовное дело.