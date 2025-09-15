Директор школы, где учился Медведев поделилась воспоминаниями о его юности

15 сентября 2025, 15:22

Директор школы Казанцева: Медведев регулярно присылает поздравительные открытки

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Детские и юношеские годы Дмитрия Медведева прошли на улице Белы Куна в Санкт-Петербурге, а учился он в школе № 305 Фрунзенского района. О том, каким был зампред Совета безопасности РФ в юности, рассказала директор учебного заведения Елена Казанцева.





По её словам, Медведев окончил школу в 1982 году, но до сих пор регулярно присылает поздравительные телеграммы и несколько раз приезжал лично, чтобы посидеть за своей бывшей партой.





«Конечно, наша школа гордится тем, что у нас есть такой выпускник. Мы всегда ждем всех наших бывших учеников в гости, и они приходят к нам с удовольствие вне зависимости от того, сколько лет прошло после окончания школы. Если им нужна поддержка, мы всегда встретим и примем их», — отметила Казанцева в разговоре с «Петербургским дневником».