Медведев завел канал в мессенджере MAX

14 сентября 2025, 14:42

Фото: istockphoto/dikushin

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 14 сентября запустил официальный канал в национальном мессенджере MAX.





Политик активно пользуется соцсетями. На его канал в Telegram подписались более 1,8 млн человек, а в X он регулярно публикует посты, преимущественно на английском языке.



Официальный канал президента России Владимира Путина работает в MAX с 8 сентября и за первые два часа собрал свыше 15 тыс. подписчиков. Канал правительства появился 9 сентября.





«Приветствую вас в MAX, в нашем национальном мессенджере», — написал Медведев.