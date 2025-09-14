Достижения.рф

Медведев завел канал в мессенджере MAX

Фото: istockphoto/dikushin

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 14 сентября запустил официальный канал в национальном мессенджере MAX.



Политик активно пользуется соцсетями. На его канал в Telegram подписались более 1,8 млн человек, а в X он регулярно публикует посты, преимущественно на английском языке.

Официальный канал президента России Владимира Путина работает в MAX с 8 сентября и за первые два часа собрал свыше 15 тыс. подписчиков. Канал правительства появился 9 сентября.

«Приветствую вас в MAX, в нашем национальном мессенджере», — написал Медведев.

Сама платформа сейчас проходит бета‑тестирование. По словам вице‑президента VK по экономике и финансам Александра Морозова, мессенджер хотели запустить в начале осени. Сегодня можно пользоваться чатами, аудио‑ и видеозвонками, голосовыми сообщениями, отправлять большие файлы, денежные переводы, а еще есть интегрированные бизнес‑сервисы.

Планируется расширить функции групповых звонков (чат для участников, делегирование прав организатором) и дополнительные возможности персонализации — «нейроаватары», маски и фоны.

Никита Кротов

