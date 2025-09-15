Медведев предупредил ЕС о последствиях использования российских активов
Медведев: Москва будет преследовать ЕС в судах, если он тронет активы РФ
В случае, если страны Евросоюза решатся конфисковать замороженное имущество России в формате кредита для Украины под замороженные активы, Москва будет преследовать государства ЕС всеми возможными способами. Об этом в своем Telegram-канале написал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, представители ЕС и Брюсселя рассматривают возможность конфискации российского имущества в рамках «кредита Украине, обеспеченного российскими активами».
«Если это произойдет, Россия будет преследовать государства Евросоюза, а также евродегенератов из Брюсселя и отдельных стран ЕС, которые попробуют изъять нашу собственность, до скончания века», — отметил Медведев.
Он подчеркнул, что это будет происходить без учета исковой или приобретательной давности по отношению к ним, а также без срока давности для привлечения к уголовной ответственности за преступления. Москва намерена защищать свою позицию в любых международных и национальных судебных инстанциях, заключил российский политик.