Медведев предупредил ЕС о последствиях использования российских активов

15 сентября 2025, 11:08

Медведев: Москва будет преследовать ЕС в судах, если он тронет активы РФ

Дмитрий Медведев (Фото: www.kremlin.ru)

В случае, если страны Евросоюза решатся конфисковать замороженное имущество России в формате кредита для Украины под замороженные активы, Москва будет преследовать государства ЕС всеми возможными способами. Об этом в своем Telegram-канале написал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.





По его словам, представители ЕС и Брюсселя рассматривают возможность конфискации российского имущества в рамках «кредита Украине, обеспеченного российскими активами».





«Если это произойдет, Россия будет преследовать государства Евросоюза, а также евродегенератов из Брюсселя и отдельных стран ЕС, которые попробуют изъять нашу собственность, до скончания века», — отметил Медведев.