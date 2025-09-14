Достижения.рф

Медведев высказался о возрождении безлюдных населенных пунктов Курской области

Зампредседателя Совбеза России и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил о необходимости восстановления и возрождения населённых пунктов Курской области, которые сейчас остаются безлюдными из-за боевых действий. Об этом сообщает РИА Новости.



Подводя итоги Единого дня голосования – 2025 по видеоконференцсвязи с региональными отделениями партии, Медведев подчеркнул, что сейчас актуальной является задача по восстановлению утраченного и возрождению временно безлюдных населённых пунктов Курской области.

Он добавил, что все такие поселения будут полностью восстановлены.

