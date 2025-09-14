Медведев высказался о возрождении безлюдных населенных пунктов Курской области

14 сентября 2025, 21:49

Фото: iStock/N-sky

Зампредседателя Совбеза России и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил о необходимости восстановления и возрождения населённых пунктов Курской области, которые сейчас остаются безлюдными из-за боевых действий. Об этом сообщает РИА Новости.