Директора спортзала в Крыму допросили через три часа после жалобы детей Путину

Фото: РИА Новости/Мария Девахина
Директора спортивного зала в Крыму Богдана Гапона допросили следователи, после того как дети пожаловались на состояние учреждения президенту Владимиру Путину. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Дети обратились к главе государства 14 декабря в прямом эфире на пресс-конференции по итогам года. Они рассказали, что в спортивном зале отсутствует отопление, протекает крыша, прогнили полы, а стены покрыты плесенью.
Уже через три часа после обращения следователи вызвали Гапона на допрос. Он рассказал, что здание было бесхозным ещё во время правления киевского режима в Крыму. Директор подчеркнул, что дети не занимались в этом зале, а ремонт был запланирован на предстоящий год. Также он не смог объяснить, каким образом дети проникли на объект и записали к нём обращение к президенту.
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков ранее призывал не пиариться на этой ситуации, поскольку спортивный зал уже был признан аварийным строением, в котором не проводились занятия.
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Уже через три часа после обращения следователи вызвали Гапона на допрос. Он рассказал, что здание было бесхозным ещё во время правления киевского режима в Крыму. Директор подчеркнул, что дети не занимались в этом зале, а ремонт был запланирован на предстоящий год. Также он не смог объяснить, каким образом дети проникли на объект и записали к нём обращение к президенту.
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Анастасия Чинкова