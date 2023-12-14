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Директора спортзала в Крыму допросили через три часа после жалобы детей Путину

14 декабря 2023, 20:56
Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Директора спортивного зала в Крыму Богдана Гапона допросили следователи, после того как дети пожаловались на состояние учреждения президенту Владимиру Путину. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Дети обратились к главе государства 14 декабря в прямом эфире на пресс-конференции по итогам года. Они рассказали, что в спортивном зале отсутствует отопление, протекает крыша, прогнили полы, а стены покрыты плесенью.

Уже через три часа после обращения следователи вызвали Гапона на допрос. Он рассказал, что здание было бесхозным ещё во время правления киевского режима в Крыму. Директор подчеркнул, что дети не занимались в этом зале, а ремонт был запланирован на предстоящий год. Также он не смог объяснить, каким образом дети проникли на объект и записали к нём обращение к президенту.


Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков ранее призывал не пиариться на этой ситуации, поскольку спортивный зал уже был признан аварийным строением, в котором не проводились занятия.

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В электростальской котельной «Восточная» устранили сбои насосного оборудования
14 декабря 2023, 20:47

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В проблемной частной котельной «Восточная» в Электростали устранили неполадки насосного оборудования. Об этом сообщила глава городского округа Инна Волкова.
«К вечеру температура на выходе из котельной «Восточная» продолжает соответствовать нормативному графику. К сожалению, из-за неполадок с насосным оборудованием в системе не хватало давления. На этот час эти неполадки устранены. Гидравлика в сетях увеличивается. Это позволит нормализовать поставку теплоносителя до конечных домов», – написала Волкова в своём телеграм-канале.
По её словам, продолжает работать сводный штаб инженерно-ремонтных бригад. Особое внимание – ситуации с отоплением медицинского городка.
«После замены задвижки больничные корпуса подключат к общей системе. По информации сотрудников компании «ВКС», в ряд невысотных домов восточного микрорайона тепло не пришло из-за проблем на внутридомовых сетях. Коммунальщики ведут работы по запуску циркуляции горячей воды. Есть порывы на теплотрассах, но их устраняют оперативно, по возможности без отключения тепла, с запиткой по резервной схеме», – пояснила глава муниципалитета. 
Она попросила жителей, в квартирах которых тепло не во всех комнатах, направлять заявки в диспетчерскую службу ЕДС ЖКХ «Восток» по телефону 8 (800) 775-00-60.
 
Котельная, которая находится в частных руках, обеспечивает теплом более 200 многоквартирных и свыше 70 индивидуальных домов, 20 социальных и около 120 коммерческих объектов. Жители Электростали не раз сообщали, что из-за плохой работы котельной в квартирах, школах, детсадах и поликлиниках очень холодно. В некоторых квартирах температура опустилась до 16 градусов. 
 
В понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил с правоохранителями ситуацию с отоплением в городе и направил в Электросталь вице-губернатора Евгения Хромушина для контроля за ремонтом котельной. В городе создали оперативный штаб по ситуации с теплоснабжением. 
 
В тот же день Инна Волкова ввела режим чрезвычайной ситуации в городском округе из-за системной некачественной работы «Восточной». 
 
Хромушин пообещал, что нормальную подачу тепла в дома жителей микрорайона Восточный восстановят к вечеру вторника. Работы в котельной завершили в запланированный срок, и температура в квартирах начала подниматься. 

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#котельная
#тепло
#теплоснабжение
#электросталь
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#дома
#подмосковье
#московская область
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Подмосковные коммунальщики в пятницу перейдут на усиленный режим работы из-за циклона «Ваня»
14 декабря 2023, 20:16

Фото: Минтранс МО

С пятницы все подмосковные коммунальные предприятия будут работать в усиленном режиме из-за сильного снегопада, который принесёт мощный циклон «Ваня». Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления содержания территорий Московской области.
«Мы определили алгоритм работы в нестандартной ситуации. В пятницу дворники начнут работать с 6 утра и каждые четыре часа будут очищать входные группы, пешеходные дорожки вдоль домов и тротуары во дворах. Техника будет ходить по приоритетным маршрутам, убирая снег к бортовой части. Внимание будет уделяться и подъездам к контейнерным площадкам. Парковки и детские площадки очищаться не будут», – рассказала руководитель надзорного ведомств в ранге министра Светлана Аипова.
По её словам, в субботу к этому перечню добавят роторы. В воскресенье небольшие бригады очищать от снега проезды и парковочные места. В понедельник ночью коммунальные службы начнут вывозить снег. Продолжат работу техники и дворники.
 
По словам Аиповой, все выходные коммунальные предприятия будут работать в усиленном режиме с привлечением дополнительных подрядчиков и аварийных служб.
 
Ранее синоптики сообщили, что сильный снегопад в Подмосковье начнётся в ночь на пятницу. Прогнозируются ветер до 17 м/с, гололедица и метель. В регионе выпадет треть месячной нормы осадков. Высота сугробов может вырасти до 50 см.
 
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#московская область
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Российские школьники остались без физкультуры из-за СВО
Школьники из села Гусево остались без физкультуры из-за отправки учителя на СВО
14 декабря 2023, 19:16

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

В селе Гусево в Башкирии школьники остались без урока физкультуры из-за спецоперации. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что в сентябре 2022 года учителя физкультуры Ильнура Валиева отправили на СВО. На тот момент в школе работал ещё один преподаватель, но вскоре он уволился. 

В итоге, руководство школы столкнулось с тем, что не может найти нового работника. Удавалось несколько раз трудоустроить учителей по совместительству, однако они все отказывались от работы. В частности, это происходило из-за низкой зарплаты. 

Вместо занятий физкультуры школьникам ставят другие предметы, а для поддержания активности классным руководителям приходится проводить небольшие разминки. 

Руководство школы отправило письмо на имя главы Башкирии Радия Харибова с просьбой вернуть Валиева в школы. Подчёркивается, что именно при этом учителе дети завоёвывали много медалей и наград. 

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#физкультура
#школьники
#сво
#башкирия
#школа
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Воробьёв пообещал составить план ремонта аварийных фасадов вместе с жителями посёлка Красково
14 декабря 2023, 19:14

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Проблему ремонта аварийных фасадов домов в посёлке Красково будут решать вместе с жителями. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв после просмотра программы «Итоги года с Владимиром Путиным».
«В посёлке Красково в Люберцах жители выступили против сноса жилых домов, фасады которых признаны аварийными. 8 декабря мы встретились с людьми, представили им технические решения по фасаду, а также по гидроизоляции и утеплению фундамента. До конца года проведём общее собрание жильцов, чтобы выбрать способ капремонта фасада, и примем решение, когда начать стройку», – написал глава региона в своём телеграм-канале. 
Губернатор пообещал продолжить работу и по всем остальным обращениям к президенту. По словам Воробьёва, ни одно из них не останется без внимания. Главы муниципалитетов будут сопровождать все темы персонально, встречаться с жителями и вместе принимать решения.

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Общественник Ковалев: Предпринимателей беспокоит падение спроса
14 декабря 2023, 19:10

Фото: istockphoto.com/fizkes

Лидер общероссийского движения предпринимателей, общественный деятель Андрей Ковалев рассказал о беспокоящих бизнес-сообщество проблемах, среди которых назвал падение потребительского спроса.
«Предпринимательское сообщество беспокоит падение покупательского спроса – 36%, большие налоги – 29%, высокие ставки по кредитам – 28%. Впервые в этом году сообщается о такой проблеме, как кадровый голод. Естественно, недостаток кадров выливается в рост зарплат, а рентабельность бизнеса совсем не такого высокого уровня, то есть предприниматели не могут позволить себе платить высокие зарплаты», – приводит Общественная Служба Новостей комментарий Ковалева.

До этого исследования SuperJob показало, что о дефиците кадров заявили 85% представителей компаний.

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#зарплаты
#кадры
#сотрудники
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Глава SuperJob Захаров предложил необычное решение проблемы дефицита кадров
Глава SuperJob Захаров: Надо «придушить» сферу услуг
14 декабря 2023, 18:57

Фото: istockphoto.com/Thapana Onphalai

Основатель и президент портала SuperJob Алексей Захаров заявил, что проблему дефицита кадров в России можно решить путём «придушения» сферы услуг.
В этой связи, он предложил отказаться от схемы самозанятости, позволяющей минимизировать налогообложение в сфере услуг.

«Есть причины для обострения такой тенденции. У нас демографическая яма, она углубляется, с 2007 года на рынок труда вышло от 50 до 100 тыс. меньше молодых людей, чем в предыдущий год, почти 1 млн человек пострадали коронавируса, около 1 млн человек служит по контракту, мобилизация. Тем временем коронавирус толкнул сферу услуг вперёд и там прибавилось несколько миллионов рабочих мест. Из реального сектора люди перешли в сферу услуг, что привело к перестройке экономики. Теперь реальный сектор говорит об огромном дефиците кадров. Что делать? Немного придушить сферу услуг», — приводит Общественная Служба Новостей слова Захарова.

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#рынок труда
#работа
#кадры
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Воробьёв объявил о планах строительства в Химках новой станции МЦД-3
14 декабря 2023, 18:56

Фото: Минтранс МО

В Химках построят новую железнодорожную станцию на МЦД-3. На это выделили 1 млрд рублей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв после просмотра программы «Итоги года с Владимиром Путиным».
«В Химках люди просили построить станцию Химки-2 на новом скоростном диаметре МЦД-3. Вместе с РЖД тему проработали, готовы начать проектирование в 2024 году и выйти на строительство в 2025-м. В областном бюджете на это уже заложено 1 млрд рублей», – написал глава региона в своём телеграм-канале. 
По словам Воробьёва, он знает, что в Химках сложная ситуация с отоплением и горячей водой, периодически случаются отключения.
«Глава там в постоянном контакте с людьми, чтобы информировать о восстановительных работах, если случаются аварии. Мы реализуем в городе вместе с Газпромом трёхлетнюю программу модернизации ЖКХ. Сети будут ремонтироваться весь 2024 и 2025 годы», – пояснил губернатор. 
Он пообещал продолжить работу и по всем остальным обращениям к президенту. По словам Воробьёва, ни одно из них не останется без внимания. Главы муниципалитетов будут сопровождать все темы персонально, встречаться с жителями и вместе принимать решения.

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#мцд
#железная дорога
#строительство
#подмосковье
#московская область
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Воробьёв и Львова-Белова наградили около 40 родителей талантливых детей
14 декабря 2023, 18:33

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и уполномоченный при президенте по правам ребёнка Мария Львова-Белова наградили многодетных и приёмных родителей, дети которых добились высоких результатов в спорте и творчестве. Награды получили более 40 человек, в том числе члены семей участников спецоперации.
Торжественная церемония «Гордость Подмосковья» проводится в Подмосковье с 2018 года. 
«Наша задача – подчеркнуть благородный труд родителей, заботу, внимание, материнскую и отеческую любовь к детям, благодаря которым они добиваются заметных успехов. Приятно, что сегодня здесь присутствуют и многодетные семьи, и семьи участников СВО, – все, кто уделяет особое внимание семейному воспитанию. Наш президент делает акцент на традициях, единстве и взаимопонимании. Все это, прежде всего, ваша заслуга», – сказал Воробьёв. 
Он также высказал слова благодарности Львовой-Беловой и всем, кто работает с детьми. 
«Вы всё время находитесь в эпицентре самых разных, порой весьма тяжёлых событий. Спасибо, что и сегодня вы с нами. Здесь есть педагоги, воспитатели, занимающиеся с детками, которым нужна особая помощь. Отдельное спасибо всем людям этой уникальной, сложной профессии. Эту работу невозможно делать без доброго, чистого сердца, это служение», – уверен глава региона. 
Благодарность губернатора Московской области получили Олег и Ольга Абрамовы из Павлово-Посадского городского округа, которые воспитывают семерых детей. Сын Иван не раз становился лауреатом Московского международного фестиваля «Музыкальный калейдоскоп», областного конкурса юных исполнителей «Приокские наигрыши». В этом году он завоевал приз муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, как и его сестра Алёна.
 
Наградили также Залину Костоеву и Адама Мержоева из Наро-Фоминска. Глава семьи – командир взвода обеспечения, сейчас находится в зоне СВО. Одна из дочерей, Милана, в этом году стала призёром конкурса сочинений для обучающихся с неродным русским языком «Моё Отечество». А Залина и Адам удостоены награды «Родительская слава».
 
Также отметили Любовь и Владимира Марковых из Балашихи. Они воспитывают 11 детей, восемь из которых – приёмные. Алина – призёр Московского областного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс», София – победитель муниципального этапа областного слета юных инспекторов движения «Безопасное колесо», призёр региональных конкурсов чтецов и краеведения. Денис – призёр областных конкурсов отделочников помещений с ОВЗ.
 
Благодарность губернатора Московской области также получили Александр Елец и Евгения Скачкова из городского округа Ступино. В семье четверо детей, в том числе две девочки-инвалида. Близняшки Надя и Вера в составе музыкального театра «Браво» становились лауреатами и призёрами различных фестивалей и конкурсов.
«Когда я знакомилась со списком тех, кого сегодня должна награждать, – а это лауреаты и победители всероссийских, международных конкурсов, – в очередной раз поняла, что Московская область – благодатная земля, которая растит такие семьи, таких детей, которыми можно гордиться», – сказала Львова-Белова.
На церемонии «Гордость Подмосковья» отметили семью Аксёновых из Дмитровского городского округа – Наталью и её дочь, 10-летнюю Анну. Девочка стала бронзовым призёром первенства Подмосковья среди детей-инвалидов «Теннис на колясках», победила на Всероссийском конкурсе «Вокальное и музыкальное творчество». 
 
Благодарность уполномоченного при президенте по правам ребёнка также получила 13-летняя Елизавета Грузова из Егорьевска, которая пришла на мероприятие вместе с приёмной мамой Мариной. Девочка стала финалисткой суперсезона международного вокального конкурса «Ты супер!» на НТВ.
 
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#андрей воробьёв
#губернатор
#награды
#дети
#семьи с детьми
#многодетная семья
#московская область
#подмосковье
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Состоялась церемония награждения победителей конкурса «Гимн России понятными словами»
Состоялась церемония награждения победителей «Гимна России понятными словами»
14 декабря 2023, 18:31

Фото: пресс-служба Инновационного центра развития и воспитания детей и молодёжи

В Центральном доме Российской армии в Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей VII Всероссийского конкурса «Гимн России понятными словами». Об этом «Радио 1» сообщили организаторы конкурса.
Отмечается, что в церемонии приняли участие юные конкурсанты, их наставники и преподаватели, представители нескольких российских ведомств, волонтёрских организаций, преподаватели и руководство Московского педагогического государственного университета, депутаты Госдумы и Мосгордумы, члены Общественной палаты РФ, популярные деятели культуры и искусства. 

В финальной части конкурса были отобраны 3316 работ участников из 89 регионов России и четырёх зарубежных стран – Монголии, Таджикистана, Киргизии и Белоруссии. Больше всего работ поступило из Запорожской области. Их общее число составило 231. 

«Очень приятно, что с каждым годом число участников нашего Конкурса растёт, расширяется его география, к участию в проекте присоединяется всё больше высококлассных специалистов, развивается команда проекта. Мы видим, что смогли охватить и замотивировать к участию все регионы нашей огромной страны», – сообщила учредитель конкурса, Конкурса, президент Инновационного центра развития и воспитания детей и молодёжи, старший преподаватель МПГУ Екатерина Аверкиева. 

Конкурс «Гимн России понятными словами» проводится уже седьмой год. Его главная цель – привлечь внимание детей к российскому гимну и замотивировать их на осмысление значения и содержания одного из главных государственных символов России. 

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