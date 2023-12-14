Путин назвал главный залог успеха России

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Президент России Владимир Путин заявил, что залогом успеха России является вера в русский народ. Об этом он сказал в рамках подведения итогов года.
«И по поводу советов, напутствий: надо верить в великий русский, российский народ, в этой вере залог успеха в возрождении, в становлении и развитии России», - сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста о том, какой совет он дал бы себе в 2000 году.
Напомним, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине.
В 2022 году в Кремле решили отказаться от такого формата общения с гражданами. Кроме того, не состоялась и большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, где он дает ответы на вопросы журналистов.
В этом году было принято решение объединить два мероприятия в одно. Так, президент сможет пообщаться и с представителями СМИ, и с простыми россиянами.
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