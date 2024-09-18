Директору сети ресторанов вручили благодарственное письмо от губернатора Подмосковья

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Директору сети ресторанов «Ботаника», Евгении Штуман, вручили благодарственное письмо от губернатора Московской области Андрея Воробьёва за значительный вклад в развитие сферы услуг и организацию досуга на парковых территориях региона. Министр культуры и туризма Московской области, Василий Кузнецов, вручил награду на гала-концерте второго сезона фестиваля «Город танцует в парках» в городском парке Ивантеевки, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Флагманский ресторан сети премиум-класса открылся в Пестовском парке Балашихи в 2022 году, а в прошлом году заведение появилось в Ольгинском лесопарке Балашихи.«Сфера бизнеса активно участвует в развитии наших парков. Благодаря Евгении Михайловне и ее команде в четырех парках Подмосковья успешно запущена сеть семейных ресторанов „Ботаника“. Летом этого года „Ботаника бистро“ открылась в Раменском городском парке, 15 сентября еще один ресторан открылся в Городском парке Павловского Посада. Сеть продолжает расширяться. В конце октября ресторан откроется в парке в Лыткарино, в мае 2025 года — в Городском парке Ивантеевки», – рассказал Василий Кузнецов.
В конце 2023 года ресторан «Ботаника» в Ольгинском лесопарке вошёл в список ста лучших ресторанных концепций года премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса. Лучшие в индустрии». Это первый ресторан из Подмосковья, который попал в престижный российский рейтинг.
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