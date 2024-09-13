Воробьёв поздравил сотрудников ВПК «НПО машиностроения» с 80-летием предприятия

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил сотрудников военно-промышленной корпорации «НПО машиностроения» с юбилеем предприятия и вручил областные награды.
Одно из ведущих предприятий ракетно-космической отрасли страны, расположенное в Реутове, отмечает 80-летие, а одноимённой военно-промышленной корпорации исполняется 20 лет.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Он подчеркнул, что его продукция соответствует самым передовым стандартам и технологическим решениям. Глава региона отдельно обратился к гендиректору, генеральному конструктору «ВПК «НПО машиностроения» Александру Леонову.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В 1944 году под руководством выдающегося учёного и конструктора Владимира Челомея завод начал разработку принципиально нового вида оружия – самолётов-снарядов. Сегодня предприятие, входящее в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение», обеспечивает вооружённые силы страны новейшими видами военной техники, создаёт новые ракетные комплексы стратегического назначения, перспективные виды их боевого оснащения.
Предприятие выпускает боевые комплексы с крылатыми ракетами, стратегические ракетные комплексы и ракеты-носители, космические комплексы, системы и аппараты. Среди актуальнейших разработок – боевой блок «Авангард», ракетный комплекс «Бастион», крылатые ракеты «Оникс», перспективные гиперзвуковые ракеты «Циркон».
С 1998 года «ВПК «НПО машиностроения» является учредителем российско-индийской организации «БраМос», разрабатывающей комплексы крылатых ракет для Индии.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
На торжественной церемонии, которая прошла в ДК «Мир», Воробьёв вручил Леонову Орден «За заслуги перед Московской областью» I степени. Александр Георгиевича отдал предприятию более 50 лет. На его счету – около 20 изобретений в области ракетно-космической техники.
Ордена «За заслуги перед Московской областью» III степени удостоен Юрий Афиногенов, – замгендиректора предприятия, на котором трудится с 1970 года. Почётное звание «Заслуженный работник промышленности Московской области» присвоено ведущему инженеру-конструктору Александру Васильеву, замначальника отделения - начальнику одного из отделов Геннадию Савосину и другим.
Сегодня на предприятии «ВПК «НПО машиностроения» работают 4,5 тыс. человек. С 2016 года 52 сотрудника стали участниками областной программы льготной ипотеки. Это молодые учёные и уникальные специалисты.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Уже 10 лет «ВПК «НПО машиностроения» является стратегическим партнёром колледжа «Энергия», принимает студентов на практику, трудоустраивает лучших выпускников. За это время более 650 ребят стали частью команды.
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«Хочу поприветствовать ветеранов, заслуженных работников, – всех, кто на разных этапах вносил заметный вклад в развитие нашего легендарного, флагманского военно-промышленного предприятия. За 80 лет изменились скорости, многое изменилось в технологиях электронной борьбы, но «НПО машиностроения» и сегодня вносит очень заметный и важный вклад в обороноспособность страны», – сказал Воробьёв, выступая на предприятии.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Он подчеркнул, что его продукция соответствует самым передовым стандартам и технологическим решениям. Глава региона отдельно обратился к гендиректору, генеральному конструктору «ВПК «НПО машиностроения» Александру Леонову.
«Мне приятно приезжать сюда, общаться с опытными людьми, вокруг которых всегда молодёжь. Вы привлекаете талантливых, любознательных, тех, кто хочет узнать что-то, разобраться во всех деталях и нюансах. Ваша команда, Александр Георгиевич, поддерживает наш колледж «Энергия». Поэтому все лучшие кадры идут к вам. Такое внимательное отношение позволяет нам рассчитывать на новые достижения, стабильность и развитие», – добавил Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В 1944 году под руководством выдающегося учёного и конструктора Владимира Челомея завод начал разработку принципиально нового вида оружия – самолётов-снарядов. Сегодня предприятие, входящее в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение», обеспечивает вооружённые силы страны новейшими видами военной техники, создаёт новые ракетные комплексы стратегического назначения, перспективные виды их боевого оснащения.
Предприятие выпускает боевые комплексы с крылатыми ракетами, стратегические ракетные комплексы и ракеты-носители, космические комплексы, системы и аппараты. Среди актуальнейших разработок – боевой блок «Авангард», ракетный комплекс «Бастион», крылатые ракеты «Оникс», перспективные гиперзвуковые ракеты «Циркон».
С 1998 года «ВПК «НПО машиностроения» является учредителем российско-индийской организации «БраМос», разрабатывающей комплексы крылатых ракет для Индии.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
На торжественной церемонии, которая прошла в ДК «Мир», Воробьёв вручил Леонову Орден «За заслуги перед Московской областью» I степени. Александр Георгиевича отдал предприятию более 50 лет. На его счету – около 20 изобретений в области ракетно-космической техники.
«С началом СВО работа сильно изменилась. Выпуск некоторых образцов продукции увеличился в несколько раз. Наши комплексы прошли боевое крещение и успешно используются в ходе спецоперации. Плодотворно продолжаются работы и в космическом направлении. Сегодня на орбите работает наш первый «Кондор-ФКА». Подготовлен и отправлен на космодром «Восточный» второй аппарат «Кондор». Так что будет создана пока ещё маленькая группировка космических аппаратов», – сказал Леонов.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Ордена «За заслуги перед Московской областью» III степени удостоен Юрий Афиногенов, – замгендиректора предприятия, на котором трудится с 1970 года. Почётное звание «Заслуженный работник промышленности Московской области» присвоено ведущему инженеру-конструктору Александру Васильеву, замначальника отделения - начальнику одного из отделов Геннадию Савосину и другим.
Сегодня на предприятии «ВПК «НПО машиностроения» работают 4,5 тыс. человек. С 2016 года 52 сотрудника стали участниками областной программы льготной ипотеки. Это молодые учёные и уникальные специалисты.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Уже 10 лет «ВПК «НПО машиностроения» является стратегическим партнёром колледжа «Энергия», принимает студентов на практику, трудоустраивает лучших выпускников. За это время более 650 ребят стали частью команды.
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Лора Луганская