Воробьёв пожелал успеха Пархоменко в конкурсе на пост главы Рузского округа

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв пожелал успехов действующему главе Рузского городского округа Николаю Пархоменко в конкурсе на это пост. Глава региона провёл с ним рабочую встречу.
«Рузский городской округ в последнее время показывает неплохие результаты. Это и благоустройство, и всё, что касается социальной инфраструктуры. В ближайшее время в Рузе должен состояться конкурс на должность главы. Надеюсь, депутаты поддержат вашу кандидатуру», – отметил Воробьёв.Пархоменко, у которого в этом году истекает срок полномочий, ответил, что хотел бы продолжить и дальше развивать городской округ.
«Всегда есть над чем работать. У этого прекрасного края большой потенциал, который можно развивать, делать жизнь людей ещё более комфортной. Я хотел бы продолжить начатый вместе с вами курс, довести поставленные задачи и по объездным дорогам, и по строительству очистных, развитию туризма, сельского хозяйства», – подчеркнул глава.В завершении встречи губернатор отметил, что сейчас большой популярностью у жителей пользуется формат выездных администраций.
«Знаю, что вы регулярно встречаетесь с жителями. Округ разный - и Руза, и Тучково, и более мелкие, но не менее важные населённые пункты. Прошу вас и впредь использовать формат выездных администраций, уделять внимание людям, давать ясность и отвечать на все волнующие вопросы», – добавил губернатор.Николай Пархоменко пообещал делать это.
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Лора Луганская