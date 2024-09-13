Губернатор Воробьёв вручил награды лучшим сотрудникам МФЦ Подмосковья

Каждый владелец собаки, вероятно, хоть раз замечал, как питомцы могут демонстрировать «зайку», складывать лапы перед мордой в «стеснительной позе» или передвигаться на задних лапах. Все эти навыки можно освоить через трюковую дрессировку.