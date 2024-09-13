Губернатор Воробьёв вручил награды лучшим сотрудникам МФЦ Подмосковья

Фото: пресс-служба правительства МО/Сергей Хакимов
Форум, посвящённый 15-летию МФЦ Московской области, открылся в пятницу, 13 сентября, в Красногорске, присутствующих поприветствовал губернатор региона Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
«В Московской области в МФЦ каждый месяц приходит миллион человек. И важно, чтобы житель мог решить свои проблемы, вопросы и ушел оттуда с хорошим настроением. Поэтому мы очень ценим то, что вы делаете. Очень ценим, что вы уделяете внимание, заботу и старшему поколению, обучаете их пользоваться порталом госуслуг», — сказал Андрей Воробьёв.Он напомнил, что первый МФЦ в Московской области открылся в 2009 году на территории городского округа Балашиха, и отметил, что что с тех пор функционал этих центров значительно изменился.
«Тогда (в 2009 году — прим. ред.) МФЦ был больше офисом приема документов. Сейчас всё изменилось. Мы стараемся сделать так, чтобы в МФЦ приживались самые современные методики. И очень надеемся, что все сервисы, которыми пользуются люди, также будут и дальше трансформироваться», — подчеркнул глава региона.В ходе форума Андрей Воробьёв вручил лучшим сотрудникам МФЦ знаки отличия. В частности, почётную грамоту губернатора Московской области получила директор МФЦ Орехово-Зуевского округа. Елена Журина, благодарность губернатора была объявлена Светлане Плавецкой из МФЦ Балашихи, Ирине Чининой из МФЦ Реутова, Дмитрию Симонову из МФЦ Богородского округа, Елене Усановой из МФЦ Солнечногорска и Борису Фадюшину, работающему в Центре развития цифровых технологий.
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