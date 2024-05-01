Дирижёр рассказал, как обед в кофейне помог ему спасти оркестр при теракте в «Крокусе»

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Дирижёр Михаил Голиков рассказал, как спасал свой оркестр из теракта в «Крокус Сити Холле».
По его словам, в столицу оркестр приехал 20 марта, а уже 22 они находились в «Крокусе» на саундчеке.
Дирижёр заявил, что именно это обстоятельство помогло ему сэкономить ценное время и не вести оркестр по длинному коридору. Они выбежали из зала через кафе.
После первого выстрела Голиков собрал за кулисами 40 артистов из 65 и отдал команду бежать к служебному выходу.
Выбравшись из «Крокуса», оркестр побежал в сторону Никольского собора, который расположен в 300 метрах от концертной площадки. Там они укрывались до прибытия спасателей.
30 апреля исполнилось 40 дней с момента одного из самых страшных терактов в истории современной России. При трагедии в «Крокус Сити Холле» погибли 145 человек.
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«Во-первых, мы пообедали. Это было милое кафе за сценой. Там было мало места. Поэтому на обед мы шли, как в пионерском лагере, в две смены», — рассказал Голиков в беседе с «Петербургским дневником».
Дирижёр заявил, что именно это обстоятельство помогло ему сэкономить ценное время и не вести оркестр по длинному коридору. Они выбежали из зала через кафе.
После первого выстрела Голиков собрал за кулисами 40 артистов из 65 и отдал команду бежать к служебному выходу.
«Тогда происходило все очень быстро. Буквально секунд 30, и эти выстрелы уже раздавались в зрительном зале. Я услышал рев людей», — вспоминает дирижёр.
Выбравшись из «Крокуса», оркестр побежал в сторону Никольского собора, который расположен в 300 метрах от концертной площадки. Там они укрывались до прибытия спасателей.
30 апреля исполнилось 40 дней с момента одного из самых страшных терактов в истории современной России. При трагедии в «Крокус Сити Холле» погибли 145 человек.
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Евгения Парфентьева