Возможный сообщник террористов, напавших на «Крокус», прыгнул с моста

Фото: Istockphoto / z1b
Сотрудники ФСБ и МВД проводят мероприятия по розыску пособника террористов из «Крокус Сити Холла», который может скрываться в подмосковном лесу. Во время перестрелки с правоохранителями, подозреваемый спрыгнул с моста, сообщает телеграм-канал «Shot».
По информации портала, 47-летний подозреваемый пытался скрыться от правоохранителей на автомобиле. В населенном пункте Мещерское мужчина выпрыгнул на ходу из машины.
Разыскиваемый отстреливался, у него вышло скрыться. Мужчина совершил прыжок с моста через речку Рожайка, а затем спрятался в лесополосе вдоль русла.
Правоохранители и сотрудники спецслужб продолжают поиски подозреваемого.
Читайте также:
В ДНР заявили, что украинские службы стоят за нападением на «Крокус»
Суд в Москве арестовал одиннадцатого фигуранта дела о нападении на «Крокус» Шарипзоду
Появилось видео задержания троих пособников теракта в «Крокус Сити Холле»
Разыскиваемый отстреливался, у него вышло скрыться. Мужчина совершил прыжок с моста через речку Рожайка, а затем спрятался в лесополосе вдоль русла.
Правоохранители и сотрудники спецслужб продолжают поиски подозреваемого.
Читайте также:
В ДНР заявили, что украинские службы стоят за нападением на «Крокус»
Суд в Москве арестовал одиннадцатого фигуранта дела о нападении на «Крокус» Шарипзоду
Появилось видео задержания троих пособников теракта в «Крокус Сити Холле»
Анастасия Хохлова