25 ноября 2026, 16:03

Доцент Щербаченко: мошенники всё чаще представляются медработниками

Фото: Istock/NanoStockk

Доцент Финансового университета при Правительстве России Пётр Щербаченко рассказал, что гражданам стоит проверять звонки и сообщения из поликлиники, поскольку за ними могут стоять мошенники.





В беседе с RT эксперт заявил, что злоумышленники всё чаще представляются работниками сферы здравоохранения и применяют две популярные схемы обмана.

«Они предлагают пройти «диспансеризацию», а для подтверждения записи просят сообщить код из СМС. Или пишут в мессенджерах под предлогом оформления электронной медицинской карты или обновления данных», — рассказал он.