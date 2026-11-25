«Диспансеризация»: Россиян предупредили о новой легенде мошенников
Доцент Щербаченко: мошенники всё чаще представляются медработниками
Доцент Финансового университета при Правительстве России Пётр Щербаченко рассказал, что гражданам стоит проверять звонки и сообщения из поликлиники, поскольку за ними могут стоять мошенники.
В беседе с RT эксперт заявил, что злоумышленники всё чаще представляются работниками сферы здравоохранения и применяют две популярные схемы обмана.
«Они предлагают пройти «диспансеризацию», а для подтверждения записи просят сообщить код из СМС. Или пишут в мессенджерах под предлогом оформления электронной медицинской карты или обновления данных», — рассказал он.В таких ситуациях Щербаченко советует никогда не называть и не отправлять коды из СМС, номера карт и CVV, паспортные данные и фото документов. В такой ситуации доцент рекомендует не вступать в диалог, заблокировать отправителя и перезвонить в поликлинику по номеру с официального сайта. Он подчеркнул, что настоящий медработник не просит коды и не собирает антропометрию через мессенджеры.