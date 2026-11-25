Стало известно, что водители могут остаться без КАСКО из-за мошенников
В России растёт число мошеннических схем в автостраховании. Как выяснил Telegram-канал Baza, острее всего ситуация в Смоленской области: за несколько лет ущерб вырос в 17 раз — с 5,8 млн до 98,3 млн рублей.
Проблема выходит за пределы региона. О задержаниях участников схем в Смоленске на текущий момент не сообщают. Страховщики фиксируют рост махинаций и в других регионах, а борьба с мошенниками не даёт достаточных результатов.
Схема простая: аферисты покупают за границей битую или затопленную машину, восстанавливают её, оформляют КАСКО и инсценируют полное уничтожение автомобиля ради крупной выплаты. Но расплачиваются за чужие махинации обычные автомобилисты.
В регионах с высоким уровнем мошенничества КАСКО может подорожать или стать недоступным: страховым компаниям невыгодно работать при таких рисках. Специалисты говорят, что решить проблему можно только совместными усилиями страховщиков, МВД, прокуратуры, ЦБ, судебной системы и региональных властей.
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