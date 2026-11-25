25 ноября 2026, 11:54

Фото: Istock/Jinda Noipho

В России растёт число мошеннических схем в автостраховании. Как выяснил Telegram-канал Baza, острее всего ситуация в Смоленской области: за несколько лет ущерб вырос в 17 раз — с 5,8 млн до 98,3 млн рублей.